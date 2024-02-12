House Flipper 2 İnceleme Puanları ve Yorumları

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PlayStation 5, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için yayınlanan; simülasyon, bağımsız strateji video oyunu House Flipper 2 oyunculardan beğeni kazandı. House Flipper serisinin devam oyunu niteliğindeki ikinci yapım, kısa sürede önemli bir gamer kitlesine ulaştı. House Flipper 2 inceleme puanları ve yorumları ne durumda, Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

House Flipper 2 İnceleme Puanları

Steam üzerinden güncel olarak 5 bin dolayında inceleme alan oyun, Metacritic üzerinden de onlarca yorum ve değerlendirme aldı. House Flipper 2 inceleme puanları şu şekilde:

GLHF on Sports Illustrated – 90/100

SECTOR – 85/100

INVEN – 80/100

PC Invasion – 80/100

TRG – 80/100

Hey Poor Player – 70/100

PC Games N – 60/100

Metacritic House Flipper 2 ortalama puanları – 79/100

Ortalama oyuncu puanları – 76/100

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House Flipper 2 Yorumları Nasıl?

Oyuna yönelik olarak yapılan incelemelerde gelen değerlendirmeler özet olarak şu şekilde oldu:

“Önceki oyunu seven herkes bu oyunu da sevecektir. Ekstra büyük eklemeler yok elbette ama kötü bir oyun demek de mümkün değil. Baş yapıt gibi bir beklentiniz yoksa, keyifli vakit geçirebileceğinizi söylemek mümkün.” — GLHF on Sports Illustrated – 90/100

“Selefinin konfor alanından çok fazla sapmayan ancak en azından birkaç yenilik ve iyileştirme getiren bir devam oyunu. Tüm eklemelerden sonra ünitenin içerik açısından oldukça parçalanmış olması sorunu ise maalesef var. Her şeye rağmen, sevilerek oynanabilecek yapımlardan biri.” — SECTOR – 85/100

“House Flipper 2, gösterişli ve çok yönlü bir oyun deneyimi sunarken, biraz deneysel olan selefinin olumlu yönlerini koruyor. Herkese hitap etmese de tercihleri ​​aynı olan kişiler için tatmin edici bir oyun deneyimi sunuyor. İlk oyunu sevenler kaçırmasın. Bu türü ilk kez oynayacaklar ise ilk oyunu deneyimleyebilir ve akabinde onu severlerse bu oyuna da göz atabilirler.” — INVEN – 80/100

“İlk oyuna göre daha akıcı oynanış, daha ayrıntılı hikaye modu ve daha ilgi çekici sanat tarzı içeriyor. House Flipper 2’de şu anda oyuncuları uzun süre meşgul etmeye yetecek kadar içerik var. Yine de oyunun şu anda sunduğu büyük hataları kabul etmekte çok zorlanıyorum. Zamanla House Flipper 2, bu tür simülasyon oyununun en iyi örneklerinden birine dönüşebilir, ancak şimdilik hala yapılması gereken işler var. Birkaç güncelleme geldikten sonra mükemmel bir oyuna dönüşebilir.” — Hey Poor Player – 70/100

“House Flipper 2’de çok fazla potansiyel olmasına rağmen, büyüklüğe ulaşmasını engelleyen pek çok hata da var. En azından şu anki haliyle sandbox moduyla uğraşmıyorsanız ve kısıtlayıcı hikaye modu görevlerini aceleyle yapmayı tercih ediyorsanız, ev çevirmenin kendisi oldukça eğlencelidir. Belki de House Flipper 2 ismine ve en iyi yaptığı şeye bağlı kalmalı.” — PC Games N – 60/100