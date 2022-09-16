House Flipper sistem gereksinimleri

Bilgisayarınızın House Flipper’ı çalıştırıp çalıştıramayacağını mı merak ediyorsunuz? Bu sayfada PC (Windows ve Mac) için House Flipper sistem gereksinimlerini bulacaksınız. Size en son ve en doğru gereksinimleri sağlamak için verilerimizi sürekli güncelliyoruz.
House Flipper’ı Çalıştırabilir miyim?
House Flipper’ı çalıştırıp çalıştırmayacağını görmek için desteklenen platformların her biri için CPU, işletim sistemi, grafik ve ses kartları, gerekli disk alanı ve daha fazlası için sistem gereksinim ayrıntılarını kontrol edin. Yazının devamını okuduğunuzda daha iyi anlayacaksınız.
House Flipper Nedir?
House Flipper, tek kişilik bir yenileme ekibi olmak için eşsiz bir şans. Yıkılmış evleri satın alın, onarın ve yeniden şekillendirin. Onlara ikinci bir hayat verin ve onları kârla satın! İlk mülkünüzü satın almadan önce biraz para kazanmanız gerekiyor. Yine de endişelenmeyin Neyse ki, parmaklarınızın ucunda çok iş var! Yakındaki sakinlerden iş teklifleri alın – temizleyin, duvarları boyayın, ısıtıcılar, duşlar ve klimalar kurun, hatta tüm mülklerini döşeyin! Minnettar müşteriler, sağlam çalışmanız için size ödeme yaptığında, kendi evinizi almanın zamanı geldi demektir.
Minimum sistem gereksinimleri
- İşlemci (CPU): Intel Core i3 3,20GHz / AMD Phenom II X4 955 3,2 GHz
- RAM: 4 GB RAM
- GPU: GeForce GTX 560 / AMD R7-260X
- DX: Version 11
- İşletim Sistemi (OS): Windows® 7/8/10, 64-bit
- Gereken Disk Alanı: 4 GB
İdeal sistem gereksinimleri
- İşlemci (CPU): Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 8 GB RAM
- GPU: GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580
- DX: Version 11
- İşletim Sistemi (OS): Windows® 10, 64-bit
- Gereken Disk Alanı: 4 GB