House Flipper sistem gereksinimleri

Bilgisayarınızın House Flipper’ı çalıştırıp çalıştıramayacağını mı merak ediyorsunuz? Bu sayfada PC (Windows ve Mac) için House Flipper sistem gereksinimlerini bulacaksınız. Size en son ve en doğru gereksinimleri sağlamak için verilerimizi sürekli güncelliyoruz.

House Flipper’ı Çalıştırabilir miyim?

House Flipper’ı çalıştırıp çalıştırmayacağını görmek için desteklenen platformların her biri için CPU, işletim sistemi, grafik ve ses kartları, gerekli disk alanı ve daha fazlası için sistem gereksinim ayrıntılarını kontrol edin. Yazının devamını okuduğunuzda daha iyi anlayacaksınız.

House Flipper Nedir?

House Flipper, tek kişilik bir yenileme ekibi olmak için eşsiz bir şans. Yıkılmış evleri satın alın, onarın ve yeniden şekillendirin. Onlara ikinci bir hayat verin ve onları kârla satın! İlk mülkünüzü satın almadan önce biraz para kazanmanız gerekiyor. Yine de endişelenmeyin Neyse ki, parmaklarınızın ucunda çok iş var! Yakındaki sakinlerden iş teklifleri alın – temizleyin, duvarları boyayın, ısıtıcılar, duşlar ve klimalar kurun, hatta tüm mülklerini döşeyin! Minnettar müşteriler, sağlam çalışmanız için size ödeme yaptığında, kendi evinizi almanın zamanı geldi demektir.

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci (CPU): Intel Core i3 3,20GHz / AMD Phenom II X4 955 3,2 GHz

Intel Core i3 3,20GHz / AMD Phenom II X4 955 3,2 GHz RAM: 4 GB RAM

4 GB RAM GPU: GeForce GTX 560 / AMD R7-260X

GeForce GTX 560 / AMD R7-260X DX: Version 11

Version 11 İşletim Sistemi (OS): Windows® 7/8/10, 64-bit

Windows® 7/8/10, 64-bit Gereken Disk Alanı: 4 GB

İdeal sistem gereksinimleri

İşlemci (CPU): Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM GPU: GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580

GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580 DX: Version 11

Version 11 İşletim Sistemi (OS): Windows® 10, 64-bit

Windows® 10, 64-bit Gereken Disk Alanı: 4 GB

House Flipper Trailer