House of the Dragon İkinci Sezonu 2025 Yılında Çıkabilir!

Günümüzün en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones muhteşem sezonları ile birlikte ekranlara veda etmişti. Daha sonra Game of Thrones’un spin-off dizisi olarak House of the Dragon çekimlerine başlanarak ilk sezonu yayınladılar. Bugünkü yazımızda ise House of the Dragon ikinci sezon hakkında bilgiler paylaşacağız.

İlk sezona bakacak olursak Game of Thrones kadar bir kitle oluşmuş diyemeyiz dizinin ilk bölümlerine oldukça fazla eleştiri gelmesi sonucu yapımcı şirket House of the Dragon’nun ikinci sezon planlarında değişiklik yapacaklarını ifade etmişti.

İlk olarak House of the Dragon konusunu sizlere kısaca açıklayalım; Game of Thrones dizisinin yaklaşık 200 yıl öncesinde geçen dizi Targaryen Hanedanı’nın düşüşünü konu alarak ve Ejderhaların Dansı olarak adlandırılan olayla sonuçlanan macerayı anlatmakta.

Oyuncu kadrosunda değişlik yapacağını açıklayan şirket dizideki ilk ayrılığı açıkladı; İlk sezonda prenses Rhaenyra Targaryen’ın gençliğini canlandıran Milly Alcock, dizinin ikinci sezonda yer almayacak.

İzleyici kitlesi ise dizinin ne zaman çıkacağı konusunda oldukça meraklı ikinci sezon hakkında açıklama yapan şirket dizide kullanılan görsel efektlerin oldukça fazla olmasından dolayı bu konu üstünde titiz davranmakta. Bununla beraber dizinin ikinci sezonu 2025 yılında yayınlanması planlanmakta.