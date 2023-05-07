HTC U23 Pro 5G Modelinin Özellikleri Sızdırıldı!

HTC modeli, bir sürü canlı fotoğraf ve bazı donanım bilgileriyle çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Kaynaklarda görünen adı HTC U23 Pro 5G olan model, şimdiden heyecan uyandırdı.

Öne çıkan özelliklerden bazıları arasında AMOLED ekran, Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti, 8 GB RAM ve 256 GB depolama yer alıyor. Telefonun ayrıca OIS’li 108 MP ana kameraya ve arkada toplam dört kameraya sahip olacağı söyleniyor. Kablosuz şarjlı 4.600 mAh pil ile çalışıyor ve Android 13 ile birlikte geliyor. Teknik özellikler listesinde ayrıca telefonun üst çerçevesine yerleştirilmiş 3,5 mm’lik bir jak girişi var.

Kaynak ayrıca cihazın arka kapağının ve orta çerçevesinin plastikten yapıldığından da bahsediyor. Ayrıca telefonun parmak izi tarayıcı olarak da işlev gören güç düğmesinin yer aldığını söyleyebiliriz.

Tüm hesaplara göre, geliştirmenin çok erken aşamalarında bir mühendislik birimi gibi görünüyor, bu nedenle fiyatlandırma veya bulunabilirlik ile ilgili herhangi bir şey bu noktada tamamen yalan olacaktır. İlerleyen günlerde HTC tarafından konuya bir netlik geleceğe benziyor.

Oppo A98 5G Modelinin Özellikleri Belli Oldu!