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HTC U23 Pro 5G Modelinin Özellikleri Sızdırıldı!

HTC U23 Pro 5G modelinin öne çıkan özelliklerden bazıları arasında AMOLED ekran, Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti, 8 GB RAM ve 256 GB depolama yer alıyor.

İbrahim Özbek

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HTC U23 Pro

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HTC modeli, bir sürü canlı fotoğraf ve bazı donanım bilgileriyle çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Kaynaklarda görünen adı HTC U23 Pro 5G olan model, şimdiden heyecan uyandırdı.

Öne çıkan özelliklerden bazıları arasında AMOLED ekran, Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti, 8 GB RAM ve 256 GB depolama yer alıyor. Telefonun ayrıca OIS’li 108 MP ana kameraya ve arkada toplam dört kameraya sahip olacağı söyleniyor. Kablosuz şarjlı 4.600 mAh pil ile çalışıyor ve Android 13 ile birlikte geliyor. Teknik özellikler listesinde ayrıca telefonun üst çerçevesine yerleştirilmiş 3,5 mm’lik bir jak girişi var.

Kaynak ayrıca cihazın arka kapağının ve orta çerçevesinin plastikten yapıldığından da bahsediyor. Ayrıca telefonun parmak izi tarayıcı olarak da işlev gören güç düğmesinin yer aldığını söyleyebiliriz.

htc u23 pro

Tüm hesaplara göre, geliştirmenin çok erken aşamalarında bir mühendislik birimi gibi görünüyor, bu nedenle fiyatlandırma veya bulunabilirlik ile ilgili herhangi bir şey bu noktada tamamen yalan olacaktır. İlerleyen günlerde HTC tarafından konuya bir netlik geleceğe benziyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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