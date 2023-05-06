Oppo A98 5G Modelinin Özellikleri Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Oppo, A98 5G modeli için teknik özellikleri ve detayları sızdırdı.

Oppo A98, FHD + çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç LCD getirecek. Cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş bir Snapdragon 695 yonga setine sahip olacak.

Arkada bir 64 MP ana kamera, bir 2 MP makro kamera ve bir 2 MP derinlik lensi bulunacak. Teknik özellikler sayfası, delikli bir oyuğa yerleştirilmiş 32 MP öne bakan bir kamera bizleri bekliyor.

Yazılım tarafı Android 13 tabanlı ColorOS tarafından karşılanırken, pil kapasitesi 5.000 mAh olarak listeleniyor ve 67 W şarj konusunda da onay alınmıştır. Oppo A 98, Mavi ve Siyah renklerde satışa sunulacak.

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