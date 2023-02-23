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Huawei, Araba İşini Hızlandırıyor – Diğer Markalara Yardımcı Olacaklar!

Üst düzey yetkiliye göre marka kendi arabalarını üretmeyecek. Ancak, diğer markalar için akıllı araba ekosistemini ve diğer teknolojik çözümlerini genişletmeye devam edecekler. 

Ayşen Sıla

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Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle akıllı telefon işlerini sekteye uğrattıktan sonra çabalarını otomobil endüstrisini de içeren diğer çeşitli alanlara odakladı. Ancak görünen o ki, markanın kendisi kendi arabasını yapmak istemiyor.

2020’de Çinli teknoloji şirketinin CEO’su Ren Zhengfei, şirketin kendi arabalarını üretmeyi planlamadığını belirtmişti. Bununla birlikte, Huawei’nin kendi elektrikli/akıllı arabası üzerinde çalıştığına dair çeşitli söylentiler ortaya çıktı. 

O zamandan beri marka, diğer firmaların akıllı arabalarında yer alan çeşitli sistemleri de piyasaya sürdü. Şimdi, Huawei’nin Tüketici İş Grubu CEO‘su Yu Chengdong da şirketin otomobil pazarına yönelik planlarıyla ilgili olarak aynı bilgileri paylaştı.

Üst düzey yetkiliye göre marka kendi arabalarını üretmeyecek. Ancak, diğer markalar için akıllı araba ekosistemini ve diğer teknolojik çözümlerini genişletmeye devam edecekler. 

Temel olarak, HarmonyOS’u destekleyen Huawei Smart LNDU 4K Dashcam gibi daha fazla ürün görmeyi bekleyebiliriz. Ayrıca elektrikli araçlar için akıllı ekranlar üretti ve ayrıca AITO modelleri için de kendi teknolojisine sahip olacak.

Yönetici ayrıca, şirketin diğer otomobil üreticileriyle yakın işbirliği içinde olacağını ve Çin’de pazara liderlik edeceğini ve Çin otomobil pazarında daha karlı isimlerden bazılarına dönüşeceğini de sözlerine ekledi. 

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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