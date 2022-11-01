Huawei, Avatr 11’i Çin’deki amiral mağazalarında satacak

Avatr, Huawei tarafından destekleniyor ve şimdi Çinli dev, Avatr 11’i Çin’deki amiral gemisi mağazaları ağı aracılığıyla satmayı kabul etti. Bu yıldan itibaren otomobil, Pekin ve Shenzhen’deki mağazalarda sergilenecek.

Eskiden Changan NIO olarak bilinen Avatr, Nio’nun yatırımı Huawei ve CATL lehine %1’in altına indirildikten sonra yeniden markalandı. Şirketin ilk arabası olan Avatr 11 kısa süre önce satışa çıktı ve üç versiyonda mevcut – tümü AWD ve iyi bir performans ile.

Huawei, Avatr 11 için DriveONE çift motorlu AWD sistemini sağladı, ön motor 195kW ve arka motor 230kW ile geliyor – kombine tork 650Nm, bu da otomobilin 0’dan 100 km/s’ye 4 saniyenin altında tamamlanmasını sağlıyor.

CATL, 90kWh ve 116kWh olmak üzere iki boyutta gelen CTP pil paketinin sağlanmasından sorumluydu. CLTS, daha küçük pilin araca 555 km menzil sağladığını ve daha büyük paket sayesinde Avatr 11’in 680 km gidebildiğini iddia ediyor. Gerçek hayatta bu rakamlara ulaşmak imkansız olacak ama 116kWh pil kesinlikle uzun bir yol kat edecek.

Şirketin, 70 bölgesel distribütörüne ve Çin genelinde 150 ortak mağazasına ek olarak, doğrudan işlettiği 60 mağazası var. Bu etkileyici bir ağ ama araçların Huawei’nin amiral mağazalarında satışa sunulması satışlara kesinlikle yardımcı olacak.

Avatr 11’in ilk teslimatlarının Aralık ayında başlaması bekleniyor, ancak başlangıçta yalnızca iki giriş donanımı mevcut olacak. Bu elektrikli SUV’nin en pahalı versiyonu 2023’ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Bu, ilk olarak üst sınıf modellere odaklanan Avrupalı veya ABD’li EV üreticilerinden gördüğümüzden oldukça farklı bir strateji.