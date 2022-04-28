Huawei Band 7 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün erken saatlerde Huawei, Çin’de Mate Xs 2 akıllı telefonun görücüye çıktığı bir lansman etkinliği düzenledi. Marka, etkinlikte Huawei Band 7 adlı yeni AIoT ürünlerini de piyasaya sürdü. Gelin bu cihaza yakından bir göz atalım.

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Huawei Band 7

Band 6’nın üst modeli olan yeni cihaz 9,99 mm kalınlığında ve sadece 16 gram ağırlığında. 194 x 368 piksel çözünürlüğe sahip 1.47 inç AMOLED ekranla geliyor. AMOLED ekrana sahip olmak, saatin fazla enerji tüketmeden “Her Zaman Açık” özelliğine erişmesini sağlıyor.

Cihazın açılıp kapanması ve komutların girilmesine yardımcı olmak için sağ kenarda bir düğme yer alıyor. Huawei Band 7 ayrıca ivmeölçer; jiroskop sensörü ve kalp atış hızı sensörü gibi birden fazla sensöre sahip. Ayrıca, uyku sırasında kan-oksijen seviyelerini izleyerek kullanıcıların uyku apnesi belirtilerini tespit etmelerine yardımcı olan; bir SpO2 sensörü de var. Huawei Band 7 ayrıca adet döngüleri için bir hatırlatma işlevine sahip.

Akıllı bant, 5ATM korumasına sahip; bu, kullanıcının Band 7 açıkken su altında yaklaşık 50 metre dalışa dayanacağı anlamına geliyor. Huawei, tam şarjla pilin 14 güne kadar dayanacağını iddia ediyor.

Ancak bu, orta düzeyde kullanımda en iyi durum senaryosu ve “Her Zaman Açık” işlevinin kullanılması pil ömrünü önemli ölçüde azaltıyor. Bunun dışında; akıllı saatte 7000’den fazla saat yüzü var ve NFC özellikli bir modelde de mevcut. Wild Green, Flame Red, Obsidian Black ve Nebula Pink adlı dört renk seçeneğine sahip cihaz yaklaşık 40 dolar fiyat etiketiyle geliyor.