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Huawei, Çin’de Nova 10 Youth Edition’ı Tanıttı!

Huawei, Nova 10 serisini yeni bir Youth Edition ile genişletiyor. Şu anda dizideki en ucuz cihaz olarak konumlandırıldı. Bu akıllı cihaz Çin'de ilk kez teknolojiseverlerle buluştu.

İbrahim Özbek

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Huawei, Nova 10 serisini yeni bir Youth Edition ile genişletiyor. Şu anda dizideki en ucuz cihaz olarak konumlandırıldı. Bu akıllı cihaz Çin’de ilk kez teknolojiseverlerle buluştu.

Genel tasarımı tanıdık olsa ve Nova 10 SE gibi kardeşine kıyasla pek değişmemiş olsa da, Nova 10 Youth Edition, OLED panelini çıkarıyor ve daha ucuz fiyat etiketine sahip. Ayrıca bir 6.78 inç, FHD+, 90 Hz IPS ekran bizleri karşılıyor.

Telefon, 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolamanın yanı sıra bir Snapdragon 680 yonga seti tarafından destekleniyor. 66W hızlı kablolu şarj ile telefonda 4.000 mAh pil var. Kutudan çıkar çıkmaz HarmonyOS 2.0’ı çalıştırmaya başlayabilirsiniz.

youth edition

Kameralar için, Nova 10 Youth Edition’da 108 MP ana snapper, 8 MP ultra geniş ve biri makrolar, diğeri derinlik verileri için olmak üzere iki 2 MP ek birim bulunur. Ön tarafta, ekranda bir delik içinde 16 MP’lik bir selfie buluyoruz.

Huawei nova 10 Youth Edition zaten vmall.com’da mevcut. 8 GB/128 GB varyant için 246 $’dan başlayan fiyatlarla ve 8 GB/256 GB için 275 $’a kadar çıkan Kristal Mavisi veya Gece Siyahı renklerinde alınabilir. Huawei Nova 10 Youth Edition’ının ülkemizde ne zaman görücüye çıkacağı konusunda net bir bilgi yer almıyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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