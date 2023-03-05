Motorola Moto G Power (2023) Tasarımı Ortaya Çıktı!

Motorola, Moto G Power’ı (2022) modelini şimdiye kadar gelmiş olmalıydı, ancak Motorola’dan henüz lansmanı hakkında bir haber yok. Ancak bu, Motorola’nın Moto G Power’ı (2023) piyasaya sürmeyeceği anlamına gelmiyor, çünkü sızıntı haberleri, bugün akıllı telefonun tasarımını ortaya çıkaran görsellerini paylaştı.

Motorola Moto G Power (2023), kaynak tarafından diyagonal olarak 6,5 inç iddia edilen, ortalanmış bir delikli ekran etrafında inşa edilmiştir. Arkada ise üç kamera ve LED flaşı barındıran dikdörtgen bir kamera adası bulunuyor.

Arka kapakta ayrıca Motorola logosu bulunur, ancak parmak izi tarayıcı olarak ikiye katlanmaz. Bunun nedeni, parmak izi okuyucunun görünüşe göre Moto G Power’ın (2023) sağ yan çerçevesindeki güç düğmesine ses tuşlarıyla birleştirilmiş olarak yerleştirilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Akıllı telefonun alt kısmında, 3,5 mm kulaklık jakı, mikrofon ve hoparlör ızgarası ile çevrili USB-C bağlantı noktası bulunur. Ve üstte ikincil mikrofon var. SIM kart yuvası muhtemelen Moto G Power’ın (2023) sol tarafında yer alacak.

Motorola Moto G Power (2023) 8,4 mm kalınlığında (kamera çarpmasıyla 10 mm) ve kaynak, yakında dünya çapında piyasaya sürülmesinin beklendiğini söylüyor. İlerleyen günlerde lansman tarihi ve tanıtım görsellerinin paylaşılmasını bekliyoruz.

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