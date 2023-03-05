Ana SayfaAkıllı TelefonMotorola Moto G Power (2023) Tasarımı Ortaya Çıktı!

Motorola Moto G Power (2023) Tasarımı Ortaya Çıktı!

Motorola Moto G Power 2023 modelinin tasarımı ve bazı teknik özellikleri sızdırıldı.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
14
moto g power

En İyi Dil Öğrenme Uygulamaları 2023

Dil öğrenmek bir ülkeye seyahat anlamında olsun, kariyerinizde bir sonraki aşamaya geçmek olsun birçok alanda...

Motorola, Moto G Power’ı (2022) modelini şimdiye kadar gelmiş olmalıydı, ancak Motorola’dan henüz lansmanı hakkında bir haber yok. Ancak bu, Motorola’nın Moto G Power’ı (2023) piyasaya sürmeyeceği anlamına gelmiyor, çünkü sızıntı haberleri, bugün akıllı telefonun tasarımını ortaya çıkaran görsellerini paylaştı.

Motorola Moto G Power (2023), kaynak tarafından diyagonal olarak 6,5 inç iddia edilen, ortalanmış bir delikli ekran etrafında inşa edilmiştir. Arkada ise üç kamera ve LED flaşı barındıran dikdörtgen bir kamera adası bulunuyor.

Arka kapakta ayrıca Motorola logosu bulunur, ancak parmak izi tarayıcı olarak ikiye katlanmaz. Bunun nedeni, parmak izi okuyucunun görünüşe göre Moto G Power’ın (2023) sağ yan çerçevesindeki güç düğmesine ses tuşlarıyla birleştirilmiş olarak yerleştirilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

moto g power

Akıllı telefonun alt kısmında, 3,5 mm kulaklık jakı, mikrofon ve hoparlör ızgarası ile çevrili USB-C bağlantı noktası bulunur. Ve üstte ikincil mikrofon var. SIM kart yuvası muhtemelen Moto G Power’ın (2023) sol tarafında yer alacak.

Motorola Moto G Power (2023) 8,4 mm kalınlığında (kamera çarpmasıyla 10 mm) ve kaynak, yakında dünya çapında piyasaya sürülmesinin beklendiğini söylüyor. İlerleyen günlerde lansman tarihi ve tanıtım görsellerinin paylaşılmasını bekliyoruz.

iPhone 11 Dayanıklılık Timsali Oldu – Su Altında Bir Hafta!

-- Reklam --

“Fire of Love” Film Olarak Geliyor!

Bu yıl Oscar ödüllerinde belgesel türünde dikkatlerine üzerine çeken Fire of Love, uzun metrajlı bir film olarak beyazperdeye gelmeye...
Önceki İçerik
En İyi Dil Öğrenme Uygulamaları 2023
Sonraki İçerik
Huawei, Çin’de Nova 10 Youth Edition’ı Tanıttı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021