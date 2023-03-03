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iPhone 11 Dayanıklılık Timsali Oldu – Su Altında Bir Hafta!

Olay, Brezilya'nın Paranoa Gölü'nde meydana geldi. Söz konusu kişi olan Breno Rafael, gölde mücadele eden bir kadın fark ettiğinde kanoya biniyordu. Onu kurtarmak için suya atladı ve kişiyi kıyıya başarıyla çıkardıktan sonra, iPhone'unu kaybettiğini fark etti.

Ayşen Sıla

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Apple iPhone 11 Pro

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Apple iPhone’ların suya dayanıklılığı tamamiyle çığır açmaya devam ediyor. Brezilya’da bir öğrenci gölde boğulan bir kadını kurtarırken iPhone’unu kaybetti. Kurtarma çalışması sırasında öğrencinin yeleğinden düşen telefon, gölün 7 metre derinliğine battı. Bir hafta sonra telefon keşfedildi ve şaşırtıcı bir şekilde hala çalışıyordu.

Bu, iPhone’ların uzun süre suya batırılma gibi aşırı koşullara bile dayanabilecek gibi göründükleri için dayanıklılığını vurguluyor. Teknik olarak, iPhone 11 bir IP68 derecesine sahip, ancak derin veya uzun süreli su altında kalmaya dayanacak bir cihaz değil.

Olay, Brezilya’nın Paranoa Gölü’nde meydana geldi. Söz konusu kişi olan Breno Rafael, gölde mücadele eden bir kadın fark ettiğinde kanoya biniyordu. Onu kurtarmak için suya atladı ve kişiyi kıyıya başarıyla çıkardıktan sonra, iPhone’unu kaybettiğini fark etti.

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Olaydan bir hafta sonra eğitmen Edinho Rocha, 7 metre derinlikte bir cep telefonu buldu. Telefonun hala çalışıyor olması herkesi şaşırtmıştı. Edinho, sahibini bulmak için bir video kaydedip sosyal medyada paylaştı. Video 17.000 kez görüntülendi ve yapılan paylaşımlar sayesinde cihazın sahibinin Breno Rafael olduğu ortaya çıktı.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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