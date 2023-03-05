Huawei Destekli Elektrikli Aracın Resmi Fotoğrafları

Shenlan S7, Huawei, CATL ve Changan arasındaki bir ortak girişimin elektrikli SUV’sidir. Changan diğer araçları kendi başına üretirken, yeni elektrikli araç markası için teknoloji ve batarya devlerinden destek gerekiyordu. Huawei destekli elektrikli araç S7 daha önce görüntülenmiş olsa da bunlar otomobil ve markanın resmi adını ortaya koyan ilk resmi fotoğraflar.

Huawei, Seres ile iş birliğini genişletirken, şirketin otomotiv kolu diğer birçok otomobil üreticisini destekliyor. Huawei’nin Çin’in önde gelen otomotiv markalarıyla birçok ortak girişimi var ve bu yeni elektrikli araç, Huawei’nin kendi teşhir salonları aracılığıyla sattığı Avatr11’in tam altına sığacak.

Sportif görünümlü Shenlan S7, 4.750 mm uzunluğunda ve 2,9 metre dingil mesafesi ile orta boy bir SUV. Araç, Tesla Model Y ile aynı büyüklükte. Model Y ve S7’den 1 cm daha geniş olmasıyla boyut benzerlikleri devam ediyor. Şirketin kimi hedef kitle olarak gördüğünü tahmin etmek zor değil.

S7’nin piyasaya çıkan üç versiyonu var – ikisi tamamen elektrikli ve biri EREV olacak. İki elektrikli araç, 218 hp veya 250 hp elektrik motoruyla sunuluyor. EREV versiyonu 238 hp elektrik motoruyla geliyor ve sadece jeneratör olarak çalışan 1.5 litrelik benzinli motor alıyor.

İç mekan oldukça klas, fotoğraflarda araç için seçilen turuncu kaplama oldukça ilgi çekici. Ayrıca oldukça büyük olmasına ve çok yer kaplamasına rağmen tek bir ekran var.

Görünen sadece iki düğme, direksiyon simidindeki kaydırma tekerlekleri ve kapılar üzerinde cam anahtarları var. Araç fonksiyonlarının geri kalanı büyük ekran üzerinden kontrol edilebilir. Kapı kollarının da eksik olduğunu fark edeceksiniz – bunların işlevi cam anahtarının önündeki bir düğme tarafından devralındı.

Fotoğraflar yeni marka adını da gösteriyor – üzerlerinde Deepal adının yazılı olduğu birkaç ayrı sekme görebiliyoruz. Bu, marka için seçilen isim ve Shenlan S7, önümüzdeki ay Şangay Otomobil Fuarı’nda Deepal S7 olarak tanıtılacak.

Huawei, DriveONE girişimi aracılığıyla S7 için aktarma organlarını ve kontrol teknolojisini sağlarken, CATL bataryayı sağladı ve Changan aracı üretti. Huawei’nin HarmonyOS‘u, akıllı telefonlarla sorunsuz entegrasyon sağlayacak ve iyi bir müşteri deneyimi sunacak.

Changan, S7 için herhangi bir gelişmiş ADAS işlevinden bahsetmedi ve LiDAR destekli otonom sürüşle gelip gelmediğini fotoğraflardan söylemek zor. Yine de olmasaydı, oldukça büyük bir sürpriz olurdu. Otomobilin 160.000 RMB’den (23.600$) başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor ve teslimatların önümüzdeki ay yapılacak lansmandan kısa bir süre sonra planlanması planlanıyor.