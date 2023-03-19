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Huawei Enjoy 60, 23 Mart’ta Geliyor!

Huawei, şirketin bugün Enjoy 60'a katılacağını duyurdu. Mate X3 ve P60 serisi akıllı telefonlarını 23 Mart'ta Çin'de tanıtılacak.

İbrahim Özbek

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Huawei, şirketin bugün Enjoy 60’a katılacağını duyurdu. Mate X3 ve P60 serisi akıllı telefonlarını 23 Mart’ta Çin’de tanıtılacak.

Huawei tarafından paylaşılan poster, Enjoy 60’ın tasarımını gözler önüne seriyor ve iki renk seçeneğini onaylıyor. Bize 48 MP kamera tarafından yönetilen çift kamera kurulumuna sahip Enjoy 60’ın arka panelini gösteriyor.

Huawei, Enjoy 60 hakkında başka bir şey açıklamadı. Ancak daha önce sızdırılan bilgilere göre, akıllı telefonun HarmonyOS 3.0, 6.000 mAh pil ve 22.5 W şarj ile geleceğini ortaya koydu.

huawei enjoy 60

23 Mart etkinliğine giden günlerde Huawei’nin Enjoy 60’ın birkaç özelliğini daha açıkladığını görebiliriz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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