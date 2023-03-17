Oppo Find X6 Pro’nun Etkileyici Kamerasına Bir Göz Atın!

Bugün erken saatlerde marka Oppo CEO’su yeni Oppo Find X6 Pro’nun düşük ışıklı kamera örneklerini paylaştı. Find X6 serisi, Oppo Pad 2 tablet ile birlikte 21 Mart’ta piyasaya çıkacak.

Şimdi, önümüzdeki haftaki lansman öncesinde marka, sensör açıklıkları hakkındaki ayrıntıları doğrulayan Find X6 Pro’nun kamera örneklerini resmi olarak paylaştı. Ek olarak bu model, efsanevi kamera üreticisi Hasselblad’ın görüntüleme yeteneklerini de içerecek.

Oppo, Find X6 Pro’dan çekilmiş üç fotoğrafı Weibo’da paylaştı. Üç görüntünün tümü, resim netliğinde harika ayrıntılar ve keskinlik gösteriyor. Oppo, çekilen fotoğrafların EXIF’ini de paylaştı.

Manzara çekimi muhtemelen ana kameradan çekilmiş ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 23 mm’ye eşdeğer bir merceğe sahip olacak. Bir diğer fotoğraf, bir telefoto lens üzerinde parlak f/2,6 diyafram açıklığına sahip 144 mm’lik bir odak uzunluğundan bahsediyor ve yakınlaştırma muhtemelen dijital.

Son üçüncü görüntü, uzun bir optik zoom ile çekilmiş gibi görünüyor ve EXIF, f/4.5 diyafram açıklığında 65 mm odak uzaklığı okuyor. Ancak görüntüye bakıldığında, telefoto lens kesinlikle f/2.6’ya sahip olduğundan diyafram değeri bir hata olabilir.

Açıklık değerlerini onaylayan EXIF ​​dışında, görüntüler herhangi bir ek ayrıntı göstermiyor. Find X6 Pro’nun üçlü arka kamera kurulumunun, ultra geniş ve periskop yakınlaştırmalı çekimler için 1 inç Sony IMX988 50MP ana sensör ve iki Sony IMX890 50MP lens içermesini bekliyoruz. Akıllı telefonun MariSilicon X2 ISP ve Hasselblad kamera optimizasyonlarına da sahip olacak.