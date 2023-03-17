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Oppo Find X6 Pro’nun Etkileyici Kamerasına Bir Göz Atın!

Oppo bugün, Find X6 Pro'dan çekilmiş üç fotoğrafı paylaştı. Üç görüntünün tümü, resim netliğinde harika ayrıntılar ve keskinlik gösteriyor. Oppo, çekilen fotoğrafların EXIF'ini de paylaştı. Ek olarak bu model, efsanevi kamera üreticisi Hasselblad'ın görüntüleme yeteneklerini de içerecek. 

Ayşen Sıla

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Oppo Find X6 Pro

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Şimdi, önümüzdeki haftaki lansman öncesinde marka, sensör açıklıkları hakkındaki ayrıntıları doğrulayan Find X6 Pro’nun kamera örneklerini resmi olarak paylaştı. Ek olarak bu model, efsanevi kamera üreticisi Hasselblad’ın görüntüleme yeteneklerini de içerecek. 

Oppo, Find X6 Pro’dan çekilmiş üç fotoğrafı Weibo’da paylaştı. Üç görüntünün tümü, resim netliğinde harika ayrıntılar ve keskinlik gösteriyor. Oppo, çekilen fotoğrafların EXIF’ini de paylaştı. 

Manzara çekimi muhtemelen ana kameradan çekilmiş ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 23 mm’ye eşdeğer bir merceğe sahip olacak. Bir diğer fotoğraf, bir telefoto lens üzerinde parlak f/2,6 diyafram açıklığına sahip 144 mm’lik bir odak uzunluğundan bahsediyor ve yakınlaştırma muhtemelen dijital. 

OPPO-Find-X6-Pro-kamera

Son üçüncü görüntü, uzun bir optik zoom ile çekilmiş gibi görünüyor ve EXIF, f/4.5 diyafram açıklığında 65 mm odak uzaklığı okuyor. Ancak görüntüye bakıldığında, telefoto lens kesinlikle f/2.6’ya sahip olduğundan diyafram değeri bir hata olabilir. 

Açıklık değerlerini onaylayan EXIF ​​dışında, görüntüler herhangi bir ek ayrıntı göstermiyor. Find X6 Pro’nun üçlü arka kamera kurulumunun, ultra geniş ve periskop yakınlaştırmalı çekimler için 1 inç Sony IMX988 50MP ana sensör ve iki Sony IMX890 50MP lens içermesini bekliyoruz. Akıllı telefonun MariSilicon X2 ISP ve Hasselblad kamera optimizasyonlarına da sahip olacak. 

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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