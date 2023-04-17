Huawei Enjoy 60X, 7000 mAh Batarya İle Geliyor!

Huawei az önce bir dizi yeni ürün duyurdu. Uygun fiyatlı Enjoy 60X akıllı telefon 7.000 mAh gibi devasa bir bataryaya ve ilginç bir tasarıma sahip olan Enjoy 60X artık raflarda.

Cihaz, 90 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip büyük bir 6,95 inç IPS LCD panel üzerine inşa edilmiştir. Snapdragon 680 SoC, 8 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama ile beraber gelecek.

Enjoy 60X, 2 MP derinlik sensörünün desteklediği 50MP ana kamera kullanır. Ön taraftaki çentik, tek bir 8 MP selfie kamerası barındırıyor.

Daha önce açıklandığı gibi, Enjoy 60X, bir tam günlük kullanımdan daha uzun süre dayanmanız için tasarlanmıştır. 7.000 mAh pili, orta ila yoğun kullanımda bile sizi en az iki gün boyunca fişten uzak tutabilmelidir. Yalnızca 22,5 W girişe ulaştığı için şarj işlemi biraz daha uzun sürebilir. Günümüz şartlarında böyle bir batarya özellikle birçok çalışan için hayat kurtarıcı olacaktır.

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