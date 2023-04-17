Huawei İkinci Nesil Otonom Sürüş Sistemini Duyurdu!

Huawei, yüksek hassasiyet ve çeşitli arazilerde gezinmek için çığır açan bir yeteneğe sahip olan en yeni Otonom Sürüş Sistemi ADS 2.0‘ı tanıttı. Devam eden inşaatlar ve gelişen altyapı yapılandırmaları nedeniyle bu yenilik ulaşım için son derece önemli.

ADS 2.0, dün Huawei Akıllı Araba Çözümü Konferansı 2023’te tanıtıldı. Huawei’nin ADS 2.0’ının ilk sürümü, AITO M5 gelişmiş akıllı sürüş sürümünde olacak ve ardından Avatar 11 gelecek.

ADS 2.0, sürüşün dört ana yönüne odaklanıyor; Hız, Navigasyon, Park Etme ve Güvenlik. Yeni teknoloji, yüksek hız için optimize edilmiş ve ADS1’de 100 km’den ADS 2.0’da 200 km’ye yükseltilmiş yeni bir manuel devralma kilometresiyle birlikte geliyor.

Büyük ölçüde yüksek hassasiyetli haritalara dayanan geleneksel navigasyon sistemlerinin aksine, yeni ve yenilikçi Huawei ADS 2.0, kavşaklar, trafik ışıkları ve daha fazlası gibi çeşitli kentsel seyahat bileşenlerini belirlemek için yol ağının topolojisini kullanıyor.

ADS2.0, park etmeye yardımcı olmak için 360 derecelik engel algılama teknolojisi ile birlikte gelen özel bir vale park sistemi de sunuyor. Bu teknoloji, arabanızı yer altı otoparkları, düz park yerleri ve daha karmaşık yerlerde park etmenize yardımcı oluyor. Sistem, 160’tan fazla farklı park etme senaryosunda eğitildi.

ADS2.0’ın en iyi özelliklerinden biri, maksimum güvenliği garanti eden endüstrinin ilk lazer füzyon GOD ağ teknolojisinin kullanılması. Sistem aynı zamanda devrilen araçlar, düşen kayalar veya ağaçlar ve daha fazlası gibi alışılmadık engelleri algılamak ve bunlara hızı azaltmak veya tamamen durmak suretiyle tepki vermek için de bu teknolojiyi kullanıyor. ADS 2.0 sistemi, bu engelleri tanımak için lidar, milimetre dalga radarı ve kameralar gibi bir dizi sensöre güvenir.