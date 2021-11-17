Hemen hemen her kullanıcı akıllı telefonuna şifre koyuyor. Bunun asıl sebebi, verilerini ve bilgilerini saklamak. Ancak bazen bu şifreler unutulabiliyor ve istenmeyen sonuçlar ortay çıkıyor. Böyle bir durum yaşamadan önce her kullanıcı mutlaka telefonunun içindeki bilgileri ve verileri yedeklemelidir. Genelde sık yaşanan ve sorular sorular, Huawei kilit şifresini unuttum nasıl açabilirim sorularıdır.

Eğer ki Huawei marka bir akıllı telefona sahipseniz, şifreyi kaldırmak için bütün verilerinizi yedekledikten sonra cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekiyor. Verilerinizi yedeklemek için Huawei Cloud uygulamasını kullanabilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırla seçeneği aktif olduğunda, telefonunu fabrika ayarlarına geri döndürmek için, Ekran Kilidi Şifrenizi/Deseninizi talep edecektir. Bu durumda aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Telefon kapalıyken “ses açma+güç tuşu ” aynı anda basarak EMUI menüsüne giriş yapın.

” aynı anda basarak EMUI menüsüne giriş yapın. Menüde çıkan üç seçenekten en altta bulunan “ Wipe Data Partition ” seçilerek onay verin.

” seçilerek onay verin. İşlem sona erdikten sonra, tekrar açılacak menüde “ Reboot System Now ” seçerek telefon yeniden başlatabilirsiniz.

” seçerek telefon yeniden başlatabilirsiniz. Cihaz sıfırlanıp, yeniden başladıktan sonra, güvenlik önlemi sebebiyle Kullanıcı adı ve Şifre isteyecektir. Bu bilgiler, telefonunuzda kurulu bulunan Gmail hesabınızdır. Şifreyi biliyorsanız giriş yapıp, kurulum kısmına geçebilirsiniz.

Uygulama Kilit Şifresini Unuttum Nasıl Çözebilirim?

Uygulama kilidi özelliği yetkisiz erişimleri önlemek için telefonunuzdaki uygulamaları kilitlemenize olanak tanır. Kilitli bir uygulamanın şifresini unutursanız aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Parmak izinizi kullanarak kilitli uygulamaya erişim özelliğini etkinleştirdiyseniz Ayarlar menüsünde Uygulama kilidi araması yapın ve Uygulama Kilidi ekranına erişmek için parmak izinizi kullanın. Şifrenizi değiştirmek veya Uygulama kilidi özelliğini devre dışı bırakmak için ekranın sağ üst köşesindeki Ayarlar simgesine dokunun.

ekranına erişmek için parmak izinizi kullanın. Şifrenizi değiştirmek veya Uygulama kilidi özelliğini devre dışı bırakmak için ekranın sağ üst köşesindeki simgesine dokunun. Uygulama kilidi özelliğini devre dışı bırakmadan önce yine de şifre girmeniz gerekebilir. Bu durumda uygulamanın kilitli olmadığından emin olmak için kilitli uygulamanın düğmesini kapalı konuma getirin.

Uygulama kilidi ekranının altında Şifrenizi unuttunuz mu ? Seçeneği varsa güvenlik sorusunun yanıtını girmek ve şifrenizi sıfırlamak için Şifrenizi unuttunuz mu? düğmesine dokunun.

? Seçeneği varsa yanıtını girmek ve şifrenizi sıfırlamak için Şifrenizi unuttunuz mu? düğmesine dokunun. Şifrenizi unuttunuz mu? seçeneği yoksa kilit ekranı şifresini girin. Kilit ekranı şifresini kullanarak uygulamanın kilidini açamıyorsanız güvenlik sorusu ayarlamamışsınız demektir.

Ancak böyle sorunlar yaşamamak için tüm verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederiz. Hangi marka akıllı telefon kullanırsanız kullanın, tüm verilerinizi ve bilgilerinizi yedekleyeceğiniz uygulamalar mevcut. Huawei kilit şifresini unuttum diyorsanız, bu yolları izleyebilirsiniz. Eğer bu yolları izleyerek yapamadıysanız, cihazınızı yetkili servislere götürüp sorunu çözebilirsiniz.

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