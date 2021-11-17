iPhone’umu Bul Telefon Kapalıyken Çalışır Mı?

Hemen hemen her insan dalgınlık yüzünden cüzdanını, anahtarını hatta telefonunu bile kaybedebiliyor. Eminim sizin de başınıza böyle bir olay gelmiştir. Ancak Apple marka telefona sahipseniz, bu konuda çok endişelenmenize gerek yok. Apple, çıkardığı her güncelleme ile insan hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. iPhone’umu Bul ile birlikte kaybolan cihazlarınızı rahatlıkla bulabilirsiniz.

iOS 8 ile birlikte Apple bize bir kolaylık daha sağladı. Ola ki şarjınız bitmek üzere ve iPhone’u Bul konumuna bakamadınız. Bunun için Apple şarjınız bitmeden son bir çağrı yapmanıza olanak sağlıyor.

“iPhone’u Bul” yani “Find my Phone” özelliğini çoğumuz biliyoruz ve hatta hepimiz kullanıyoruz. Apple, bu özelliği her güncelleştirmede geliştirmeye devam ediyor. iOS 8 ile birlikte yeni özellik ekleyerek, kaybettiğimiz cihazları bulma şansımız yükseliyor. Şöyle ki iPhone’unuzu kaybettiğiniz zamanlarda icloud.com veya bir başka iPhone cihaz üzerinden iPhone’umu bul uygulamasıyla, çalışan, şarjı bitmemiş cihazınızı kolayca konum yardımıyla bulabilirsiniz.

Ancak, iOS 8 güncellemesi gelmeden önce cihazınızın şarjı bittiyse cihazınızı bulmanız mümkün olmuyordu. Apple bu yüzden iOS 8 güncellemesi ile konuya el attı. Artık küçük bir düzenleme yaparak iPhone’nun şarjı bitmeden önce son kez konum göndermesini sağlayabiliyoruz. iOS 8 ile birlikte gelen bu özellik, Apple’ın gizlilik politikaları sebebiyle kapalı olarak geliyor ve kullanabilmemiz için bizim elle aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bu özelliği aktif edebilmek için Ayarlar > iCloud > iPhone’umu Bul içerisinden “Son Konumu Gönder”i aktif hale getiriyoruz. Durum böyle olunca olası cihaz kaybolmalarında, cihazımızın yerini daha kolay bulabiliyoruz.

Ayrıca birçok iPhone kullanıcısının aklında bu özellik aktifken şarjım biter mi sorusu yer alıyor. Şöyle ki konum bilgisi sürekli olarak GPS üzerinden alınmadığı ve paylaşılmadığı için ek bir yük getirmiyor. Ancak elbette kendi iPhone’umuzun konumunu farklı bir cihaz üzerinden sürekli olarak sorgularsak pil ömrünü az da olsa etkilemiş olmak mümkün.

iPhone’umu Bul ile Uzaktan Cihazıma Neler Yapabilirim?

Cihazınızın konumunu harita üzerinde takip edebilirsiniz.

Sesli bir uyarı göndererek, cihazın sesi özellikle kısılmış olsa dahi ses çıkarmasını sağlayabilirsiniz.

Cihazı kendi koyacağımız bir şifre ile kilitleyerek, ve kilit ekranında kayıp bir cihaz olduğunu göstererek, bizim belirttiğimiz telefon numarasını gösterebilirsiniz.

Cihazı uzaktan “sıfırlayabiliyor” yani içindekilerin silinmesini sağlayabiliyoruz.

Apple, yaptığı her güncelleme ile kullanıcılarının hayatını sürekli kolaylaştırmaya devam ediyor. Cihazı kaybettiğimizde anında konumunu görebilmek, uzaktan müdahale ederek ekranında mesaj çıkartmak ve gerekiyorsa tamamen silinmesini sağlamak oldukça güçlü imkanlar. Ancak unutmamalısınız ki tüm bu özellikleri kullanmak için iPhone’umu Bul özelliğini aktif etmelisiniz.

Ayrıca bkz: iPhone Resetleme Nasıl Yapılır? (iPhone 11-12-13)