iPhone Resetleme Nasıl Yapılır? (iPhone 11-12-13)

Bugün sizlere iPhone resetleme (iPhone 11-12-13) nasıl yapılır adım adım göstereceğiz. İphone’nin yeni çıkardığı cihazların reset atılması merak konusu olmuştu. Telefonunuzu birçok neden için sıfırlamak isteyebilirsiniz.

Lakin reset, her zaman son çare olarak düşünülmeli. Telefonlarda ciddi sorunlar meydana geldiğinde tercih edilmeli. Telefona virüs bulaşması, çeşitli yazılım sorunları gibi durumlarda uygulanan hard reset, telefonda bulunan tüm dosyaları siler ve fabrika ayarlarına döndürür.

Cihazınıza şu sebeplerden ötürü reset atabilirsiniz;

Arayüzde hantallaşmalar ve kilitlenmeler yaşanıyorsa.

Uygulamalar sık sık durduruldu hatası verdiğinde.

Anormal bir sorun oluştuğunda. (Pilin aşırı boşalması, ısınmanın artması, bağlantı problemleri vb.)

Yeni bir kullanıcı hesap açacaksa.

Şimdi iPhone(11-12-13) modellerine nasıl reset atabileceğimize bakalım;

iPhone 11 Resetleme Nasıl Yapılır?

Sesi Aç düğmesine hızlıca basın ve bırakın.

Sesi azalt düğmesine hızlıca basın ve bırakın. Sen do not yazısına tıklayın ve basılı tutun.

düğmesine hızlıca basın ve bırakın. Sen do not yazısına tıklayın ve basılı tutun. Yan düğmeyi basılı tutun. Sonra kapat düğmesini göreceksiniz ancak Apple logosunu görene kadar Side düğmesine basılı tutmaya devam edin.

iPhone 12 Resetleme Nasıl Yapılır?

Sesi aç düğmesine basın ve bırakın.

düğmesine basın ve bırakın. Sesi kısma düğmesine basın ve bırakın.

düğmesine basın ve bırakın. Siyah bir ekran görene kadar Yan düğmeyi basılı tutun.

iPhone 12’niz yeniden başlatılacak ve otomatik olarak Kilit ekranına geri dönecektir.

iPhone 13 Resetleme Nasıl Yapılır?

Cep telefonunuzun şarj yüzdesinin en az %50 olduğundan emin olun.

olduğundan emin olun. Yedekleme ve Geri Yükleme işlemi için size uygun olan yöntem ile ( iCloud, iTunes ) verilerinizi yedekleyin.

işlemi için size uygun olan yöntem ile ( ) verilerinizi yedekleyin. Cihazda bulunan iCloud hesabınızdan çıkış yaptığınızdan ve şifrenizi bildiğinizden kesinlikle emin olun. Aksi halde cihazınızı bir daha kullanamayabilirsiniz.

Cihazınızın Ayarlar menüsünü açın.

menüsünü açın. Ayarlar > Genel > Sıfırla yolunu takip ederek sıfırlama menüsüne ulaşın.

yolunu takip ederek sıfırlama menüsüne ulaşın. Ekranda yer alan seçeneklerden size uygun olanı seçin.

Ekran kilidi şifrenizi girerek sıfırlama işlemini onaylayın.

Apple iPhone 13 format atma işlemi bittiğinde cihazınız yeniden başlayacaktır.

Telefonunuzu Resetlemek Zararlımıdır?

Aslında bu telefonlarınıza reset atmak isteyenlerin akıllarına gelen ilk soru. Telefonu fabrika ayarlarına döndürmek, telefonu aldığınız ilk günden sonra yaptığınız neredeyse tüm değişiklikleri silmek anlamına geliyor. Yani telefonun çalışmasını sağlayan tüm yazılımlara dokunulmuyor. Bu nedenle bu sorunun cevabı kesinlikle zararlı değil olacaktır. Hatta birkaç ayda bir yapmak yararlı bile olabilir.

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