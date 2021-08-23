Huawei Mate 50, Kameralı Bir Ark Ekranla Gelebilir!

Yeni nesil amiral gemisi Mate 50 için olabilecek yeni bir Huawei patenti tespit edildi. Patentli cihaz, ekran altı selfie kameralı bir ark ekran barındırıyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, USPTO’ya (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi) yeni bir patent başvurusunda bulunmuştu. Patente bakıldığında akıllı telefon, her iki tarafıyla birlikte cihazın ön tarafının tamamını kaplayan kavisli bir ekrana sahip.

Özellikle, geçen yıl Mate 40 Pro, yandan dokunma işlevine sahip 88 derecelik bir uçtan uca ekran sunuyordu. Şimdi, şirket bu görüntüleme teknolojisini daha fazla iyileştirebilmek için çalışıyor olabilir gibi görünüyor.

Patente göre yeni fütüristik akıllı telefon, en öne çıkan özelliği olan bir ‘Ark Ekranı’na sahip. Ayrıca ekran kavisli ve cihazın arka tarafına kadar uzanırken, yan düğmeler olmadığı için yan taraflar da çeşitli dokunmatik tabanlı işlevler sunuyor.

Bu işlevler, yan ekranda beliren mesaj bildirimleri ile birlikte ses seviyesi düğmelerini içeriyor. Bu özelliklerden bazıları Huawei akıllı telefonlarında mevcut olsa da, şirket yan ekran işlevlerine daha da fazla önem veriyor ve muhtemelen yeni özellikleri de içerecek.

Ayrıca bkz: Huawei Mate X2, Harmony OS 2.0 İle Çalışacak!