Huawei Mate 50 RS’ye Dair Yeni Detaylar Var

Huawei, telefonlar için işlemcilerin yanı sıra kendi akıllı telefonlarını da yapan birkaç marka arasında yer alıyor. Şirketin HiSilicon Kirin serisi kendi işlemci serisi var.

Şirket, birkaç yıl önce Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yeni işlemci yapamıyor. O zamandan beri Huawei , cihazlarında Kirin 9000 serisi işlemcileri kullanıyor.

Şimdi son rapor, yeni Huawei Mate 50 RS akıllı telefonun şirketin Kirin çiplerinin neredeyse tükenmesi nedeniyle Kirin 9000 serisi işlemciden güç almayabileceğini gösteriyor

Şirketten Kirin 9000S işlemciden güç alacak akıllı telefonu hakkında raporlar geldi. Şirketin kendi Kirin serisi işlemcisi değilse, akıllı telefona hangi işlemcinin güç vereceğini henüz bilmiyoruz.

Honor 50 serisi akıllı telefonların, Huawei Image XMAGE desteğinin yanı sıra kamera departmanı için yeni özelliklerle gelmesini bekliyoruz. Telefonların öncekilere kıyasla daha iyi dahili donanımlarla geleceğini belirtelim.

Huawei’nin diğer akıllı telefonlarına paralel olarak, Huawei Mate 50 serisi telefonlar, şirketin Çin’de HongMeng OS olarak adlandırılan kendi HarmonyOS 3.0 işletim sistemi desteğiyle gelecek.