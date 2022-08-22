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Huawei Mate 50 serisi 6 Eylül’de geliyor

Mate 50E, Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 Porsche Design RS akıllı telefon modellerini içeren Huawei Mate 50 serisi 6 Eylül'de Çin'de tanıtılacak.

Ahmet Ekinler

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Huawei Mate 50 serisi 6 Eylül'de geliyor

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Huawei bugün bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonlarının resmi lansman tarihini açıkladı. Mate 50 serisi 6 Eylül’de Çin’de tanıtılacak ve söylentilere göre en az dört telefon göreceğiz – Mate 50E, Mate 50, Mate 50 Pro ve son olarak Mate 50 Porsche Design RS.

Etkinlikte ayrıca Huawei’nin, bize çarpıcı gece fotoğrafları getiren bir fotoğraf geliştirme algoritmasının geliştirilmesinde Leica‘nın yerini alması beklenen kendi görüntüleme motoru XMage‘i duyurması bekleniyor.

Tüm telefonların ayrıca HiSilicon tarafından geliştirilen ve XMage‘in ihtiyaç duyduğu işlemleri yapacak özel bir NPU’ya sahip olması bekleniyor.

Temmuz ayında yeni bir MatePad Pro 11 tanıtılmıştı ve şimdi çift kameralı daha büyük 12,4 inçlik bir model görmeyi bekliyoruz.

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KaynakGsmarena

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