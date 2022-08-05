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Huawei Mate 50 Serisi, 7 Eylül’de Görücüye Çıkacak

Sn rapora göre, Huawei Mate 50 serisi akıllı telefonlar 7 Eylül'de Çin pazarında piyasaya çıkacak. Serinin dört model içereceğini de belirtelim. Bu modeller arasında Huawei Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS yer alıyor.

Ayşen Sıla

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Huawei, ABD yasağından önceki kadar akıllı telefonlara odaklanmıyor. Ancak yine de akıllı telefonları piyasaya sürmeye devam ediyor.

Şirket, Huawei Mate 50 serisi olarak adlandırılan yeni nesil Mate serisi amiral gemisi akıllı telefonunu Çin pazarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket bu lansman tarihini henüz doğrulamamış olsa da internette ortaya çıktı.

Sn rapora göre, Huawei Mate 50 serisi akıllı telefonlar 7 Eylül’de Çin pazarında piyasaya çıkacak. Serinin dört model içereceğini de belirtelim. Bu modeller arasında Huawei Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS yer alıyor.

Huawei-Mate-40E

Telefonun HiSilicon Kirin 9000S işlemcisi tarafından desteklendiği söyleniyor. Son zamanlarda, Kirin serisi çipler için stok eksikliği nedeniyle, Mate 50 RS’nin şirketin kendi geliştirdiği Kirin 9000S işlemcisinden güç almayabileceği de ortaya çıktı.

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