Huawei Mate 50 Serisi Satışa Çıktı – Fiyatı ve Özellikleri

Merakla beklenen Huawei Mate 50 serisi amiral gemisi akıllı telefonlar bugün resmiyet kazandı. Seride Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS Porsche Design olmak üzere üç model yer alıyor. Ayrıca Snapdragon 778G 4G işlemciye sahip Mate 50e adlı üst orta sınıf bir telefon da yer alıyor. Bu akıllı telefonlar aynı özelliklere sahip ancak Porsche Design üstün bir tasarım, daha fazla RAM ve farklı kameralar vaat ediyor. Gelin bu akıllı telefonlara yakından bir göz atalım.

Tasarım ve Ekran

Mate 50 Pro ve Mate 50 RS Porsche Design, neredeyse aynı ön tasarımlara sahip. Her iki telefonun da ön tarafında çentikli bir ekran var. Pro modelinin arka panelinde, LED flaş ve diğer sensörlerle birlikte üçlü kamera kurulumuna sahip yuvarlak şekilli bir modül bulunuyor. Öte yandan Mate 50 RS Porsche Design, süper arabalardan ilham alan seramik bir arka kısımda sekizgen şekilli bir modüle sahip.

Mate 50 Pro ve Mate 50 RS Porsche Design, 2612 x 1212 piksel FHD+ çözünürlüğü, 120Hz’e kadar yenileme hızını, 300Hz dokunmatik örnekleme hızını ve 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekleyen 6.74 inç OLED ekrana sahip. Ekran çentiği, 3D yüz tanıma için karmaşık sensörleri barındırıyor. Ayrıca bu telefonlarda ekran içi parmak izi tarayıcı da bulunuyor.

Özellikler

Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G işlemciyle desteklenen telefonlarda Pro modeli 8 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB / 512 GB UFS 3.1 depolama ile gelirken, RS Porsche Design 12 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı sunuyor. Daha fazla depolama için, her iki cihaz da 256 GB’a kadar NM hafıza kartı desteği ile birlikte geliyor. Her iki model de Harmony OS 3.0 desteği taşıyor.

Her iki akıllı telefon da 66W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özellikli 4.700mAh pile sahip. Bağlantı cephesinde, her iki cihaz da çift SIM, uydu iletişimi, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, çift frekanslı GPS, NFC ve bir USB-C bağlantı noktası ile geliyorlar.

Kamera

Her iki akıllı telefonun da ekran çentiği, 3D derinlik sensörü ile birlikte 13 megapiksellik bir selfie kamerası barındırıyor. Mate 50 Pro’nun arkasında OIS özellikli 50 megapiksel Sony IMX766 ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş lens ve OIS destekli 64 megapiksel periskop telefoto kamera bulunuyor.

Mate 50 RS Porsche Design’da Huawei, periskop kamerayı OIS’ye hazır 48 megapiksel 35x tele makro kamerayla değiştirdi. Her iki akıllı telefon da f/1,4 ila f/4,0 değişken diyafram açıklığını, titreşim sensörünü, lazer otomatik odaklamayı destekliyor ve 200x’e kadar süper yakınlaştırma sunuyor. Her iki telefon da Huawei’nin XMAGE görüntü işleme teknolojisine sahip, bu da onları fotoğraf çekmek için daha iyi hale getiriyor.

Fiyat

Huawei Mate 50 Pro, 8 GB RAM + 256 GB depolama veya 8 GB RAM + 512 GB depolama gibi yapılandırmalarda geliyor. Bu modeller sırasıyla 977 dolar ve 1.121 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Obsidian Black, Frost Silver, Streamer Purple, Daybreak Kunlun ve Kunlun Xiaguang renk seçenekleriyle geliyor.

Mate 50 RS Porsche Design modeli yalnızca 12 GB RAM + 512 GB depolama seçeneğiyle geliyor. Ayrıca 1.868 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketi taşıyor. Dark Blue Porselen ve Carmine Porselen adlı iki renk seçeneği var.