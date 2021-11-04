Huawei Mate 50 Serisi, Snapdragon 898 İşlemciyle Geliyor!

Huawei Mate 50 serisi telefonların bu yıl içinde piyasaya çıkması gerekiyordu. Ancak P50 serisinin bu yıl Temmuz ayında; yani Mart ayındaki olağan zaman çizelgesinden çok daha geç bir tarihte piyasaya sürülmesi göz önüne alındığında; yeni nesil Mate serisi telefonların piyasaya çıkması ertelenmişti. Fakat gelecek yılın başında görücüye çıkacak.

Serideki akıllı telefonların Qualcomm Snapdragon 898 işlemciden güç almasını bekliyoruz. Diğer akıllı telefonlara güç veren bu işlemcinin aksine; Mate 50 serisinde 5G desteği yerine yonga seti sadece 4G bağlantısını destekleyeceği için farklı olacak.

Ayrıca Qualcomm Snapdragon 898 yonga seti; 4nm süreci ve üç kümeli mimari tasarımı kullanarak, Samsung üretecek. Amiral gemisi işlemci önümüzdeki ay yani Aralık 2021’de satışa çıkacak.

Bu arada Mate 50’nin, Apple iPhone 13 Pro serisinde gördüğümüz teknolojinin aynısı olan; bir LTPO ekrana sahip olmasını bekliyoruz. Bu, telefonun 120 Hz‘lik yüksek yenileme hızı desteğiyle geleceği anlamına geliyor.

bKZ: Huawei Mate 50, Kameralı Bir Ark Ekranla Gelebilir!