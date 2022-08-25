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Huawei Mate 50 Serisinin Kamera Detayları Ortaya Çıktı!

Mate 50 serisinde Sony IMX766 ana kamera ile birlikte 3x, 3.5x ve 5x telefoto zoom lens, Sony IMX688 sensör, OV64B sensöre sahip bir telefoto lens bulunacak. Yeni Huawei Mate 50 serisi için sabırsızlanıyoruz.

Ayşen Sıla

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Huawei Mate 50 serisi akıllı telefonlardaki kamera sistemiyle ilgili bazı detayları ortaya çıkaran yeni bilgiler var. Yeni seri, amiral gemisi sınıfı telefonlardan oluşuyor ve görünüşe göre arkada 50 megapiksel ana kamera ile gelecek.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, daha önce 6 Eylül’deki bir lansman etkinliği sırasında yeni üst düzey akıllı telefon serisini duyuracağını söylemişti. Bu telefon serisi Huawei Mate 50 serisi olacak.

Şimdi ise bir kaynak, Mate 50 serisinin arkada 50 megapiksel, kameraya sahip olacağını açıkladı. Yeni görüntü sensörünün 1/1.5 inç boyutunda olacağı ve Sony IMX766 sensöründen oluşacağı ortaya çıktı. Ayrıca, yeni üst seviye Mate 50 Pro, değişken bir diyafram teknolojisine de sahip olacak.

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Mate 50 serisinde Sony IMX766 ana kamera ile birlikte 3x, 3.5x ve 5x telefoto zoom lens, Sony IMX688 sensör, OV64B sensöre sahip bir telefoto lens bulunacak. Yeni Huawei Mate 50 serisi için sabırsızlanıyoruz.

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