Huawei Mate 60 serisi 10 milyon sattı!

Huawei Mate 60 serisi, Haziran 2024’ün sonunda itibarıyla 10 milyon adetten fazla satış yaparak büyük bir başarı elde etti. Gelen bilgilere göre, Huawei’nin Mate 60 serisi, standart Mate 60, Mate 60 Pro ve premium RS Porsche Design dahil olmak üzere 10 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaştı.

Huawei, yonga üretimindeki sınırlamalara rağmen Mate 60 serisiyle önemli bir satış rakamına taşına ulaştı. Şirket, geçici indirimlerle çeşitli pazarlama kampanyalarıyla bu amiral gemilerini aktif bir şekilde tanıttı ve bu da güçlü satış performansına katkıda bulundu.

Huawei’nin sadık müşteri tabanı da Mate 60’ın başarısında önemli bir rol oynadı. Pro modelinin ilk satış atılımı, serinin bu yeni satış başarısına ulaşmasını sağladı. Huawei Mate 60 ve Mate 60 Pro, benzer temel özellikler sunmakta olup, ekran boyutu ve batarya kapasitesi arasında fark bulunuyor. Her iki telefon da büyük LTPO OLED ekranlarla donatılmış olup, içeriğe bağlı olarak pil ömrünü optimize edebilen 1Hz ile 120Hz arasında değişken yenileme hızına sahip.

Mate 60, biraz daha küçük 6.69 inçlik bir ekrana sahipken, Mate 60 Pro daha geniş 6.82 inçlik bir görüntüleme alanıyla geliyor. Her iki telefonun da kalbinde 7nm işlem sürecinde geliştirilen Kirin 9000S yonga seti bulunmaktadır. Her iki telefon da 12GB RAM ile donatılmış olup, akıcı çoklu görev yapma ve uygulama geçişleri sağlar. Depolama seçenekleri 256GB’dan başlayıp 1TB’a kadar çıkabiliyor, fotoğraflarınız, videolarınız ve uygulama indirme ihtiyaçlarınız için yeterli alan sunuyor.

Her iki modelin ana arka kamerası, f/1.4 ile f/4.0 arasında değişebilen benzersiz değişken diyafram açıklığına sahip 50MP bir ana sensör. Mate 60’ta diğer iki lens 12MP periskop ve 12MP geniş açılı iken, Mate 60 Pro aynı geniş açılı lense sahip ancak periskop lensi 48MP’ye yükseltmiştir. Her iki telefonda da 13MP ön kamera bulunuyor.

Mate 60 Pro’nun daha büyük ekranına rağmen, Mate 60’ın 5000mAh bataryasına karşılık 4750mAh bir bataryaya sahip. Ancak her iki telefon da 88W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. Mate 60 Pro Plus, Pro modeli ile benzer ekran özelliklerine sahiptir ve ayrıca 13MP ön kamera ile güvenli yüz tanıma için 3D derinlik kamerasını içeriyor.

Pro Plus, daha gelişmiş bir arka kamera kurulumuna sahiptir ve f/1.4-f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip 48MP bir ana kamera, 40MP geniş açılı kamera ve 48MP ultra makro telefoto kamera içerir. Mate 60 Pro Plus en yeni HarmonyOS 4.0 ile geliyor ve 16GB RAM ile 1TB’a kadar depolama sunuyor. Mate 60 Pro Plus, iki yönlü uydu iletişimi ve 20W kablosuz ters şarj gibi benzersiz özellikler sunuyor. Hem Mate 60 Pro hem de Pro Plus Beidou ağı üzerinden iki yönlü metin mesajlaşmayı destekliyor.