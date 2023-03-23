Huawei Mate X3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikler

Huawei, katlanabilir pazara ilk giren markalardan biri oldu. Bugün şirket, Çin’de Huawei P60 serisi, MatePad 11 (2023), Watch Ultimate, TalkBand B7 ve FreeBuds 5 TWS kulaklıklar gibi diğer ürünlerin yanı sıra katlanabilir Mate X3 telefonunu tanıttı.

Mate X3, şirketin Mate X, Mate X2, Mate X2 4G, Mate Xs, Mate Xs 2‘den sonraki yeni katlanabilir telefonu oldu. İşte Mate X3’ün teknik özellikleri, fiyatı ve merak edebileceğiniz tüm bilgiler.

Huawei Mate X3

Huawei Mate X3, 7,8 inç boyutunda katlanabilir bir OLED LTPO panele sahip. 2496 x 2224 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 300Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı, 1440Hz PWM karartma, 426 ppi piksel yoğunluğu ve 1000 nite kadar maksimum parlaklık vaat ediyor.

Mate X3’ün dış OLED ekranı 6,4 inç boyutlarında. 2504 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 10 bit renk, P3 geniş renk gamı ​​ve 1440 Hz PWM karartma sunuyor. Kapak ekranında ortalanmış bir delik bulunurken, iç ekranın sağ üst köşesinde bir delik yer alıyor. Mate X3’ün harici ekranı Kunlun cam ile donatılmış.

Mate X3, açma ve kapama işlemi sırasında cihazı sorunsuz bir şekilde halleden yeni ve gelişmiş çift dönüşlü su damlası menteşe tasarımına sahip. Bu yenilikçi menteşe tasarımı, daha sorunsuz bir çalışma sağlıyor ve cihazın genel dayanıklılığını artırıyor.

Yeni nesil menteşe, daha fazla katlama güvenilirliği sağlamak için endüstrinin en güçlü 700Mpa kanat alüminyumunu içeriyor. Menteşe, gözeneksiz teknoloji kullanımı ve güvenilirliğini önemli ölçüde artıran çift raylı tahrik yapısı sayesinde hafif, aşınmaya dayanıklı ve yüksek mukavemetli.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcinin 4G versiyonu ve 12 GB RAM, Huawei Mate X3’e güç veriyor. 66W kablolu şarjı, 50W kablosuz şarjı ve 7,5W ters kablosuz şarjı destekleyen 4.800mAh bataryaya sahip. Normal Mate X3 ile aynı özellikleri sunan Collector Edition modeli ise, 1 TB depolama alanı ve daha büyük 5.060 mAh pil sunar. Mate X3, HarmonyOS 3.1 ile çalışıyor ve yanda bir parmak izi tarayıcıya da sahip.

Mate X3’ün ön ve iç tarafında 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Cihazın arkaya bakan üçlü kamera ünitesinde 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş lens ve OIS destekli 13 megapiksel periskop zoom kamerası bulunuyor.

Telefon, çift SIM, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, çift frekanslı GPS, NFC, uydu bağlantısı, çift stereo hoparlör ve bir USB-C bağlantı noktası gibi başka özellikler sunuyor.

Huawei Mate X3 katlandığında 11,08 mm ve açıldığında 5,3 mm ölçülerinde. 239 gram ağırlığında. Son olarak, cihaz IPX8 dereceli su geçirmezlik vaat ediyor. Feather Sand Black, Feather White, Feather Sand Purple, Dawn Gold ve Aoyamadai renk seçenekleriyle gelen telefonun fiyatı 1900 dolardan başlıyor.