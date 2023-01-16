Huawei Mate X3 Yakında Piyasaya Çıkıyor!

Yapılan haberlere göre, Huawei’nin yaklaşan Mate X3 katlanabilir telefonu hakkında bazı ilginç bilgiler paylaştı. Habere göre, Huawei P60 serisinden önce piyasaya sürülecek, yani şirketin piyasaya çıkacak bir sonraki amiral gemisi olacak. Ayrıca Huawei Mate X3 modeli doğrudan uyduya bağlı şekilde mesaj gönderebilecek.

Mate X3’ün, Mate X3 sahiplerinin doğrudan uydu ağını kullanarak kısa mesaj göndermesine ve almasına olanak tanıyan yeni nesil uydu iletişimine sahip olduğu söyleniyor. İşlevselliğin ilk uygulamalarına göre belirgin bir yükseltme ile sesli mesaj göndermeyi bile destekleyecektir. Şu an piyasada yer alan Huawei Mate 50, metin mesajlarını almadan yalnızca gönderebilir.

Bu gelişmiş bir özellik ancak kapsama alanı olmadığında mesaj gönderip alma yeteneğine sahip olmak biraz etkileyici. Ayrıca, günlük yaşamınızda işe yaramayabilir, ancak sonunda ona ihtiyaç duyarsanız gerçek bir cankurtaran olabilir.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber büyük teknoloji şirketleri yeni nesil bir çok özellik hakkında kendilerini geliştiriyorlar. Özellikle Apple bu alanda lider gibi dursa da, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda cihazlarda yeni özellikleri getirmeyi hedefliyorlar.

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