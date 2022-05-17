Huawei Mate Xs 2, Gümbür Gümbür Geliyor

Huawei, 18 Mayıs’ta Mate Xs 2 ve Watch GT3 Pro‘yu küresel pazarda piyasaya sürecek. Şirket, Mate Xs 2 ve Watch GT 3 Pro‘nun piyasaya sürülmesiyle yeni nesil inovasyona katkı sağlamayı amaçlıyor.

Huawei Mate Xs 2, Huawei’nin geçen ay Çin’de piyasaya çıkan; en son katlanır amiral gemisi olarak karşımıza çıkacak. Bu arada Huawei Mate Xs, yalnızca Çinli tüketiciler için üretildi, ancak Mate Xs 2, küresel sahneyi süsleyecek. Huawei, 18 Mayıs’taki küresel etkinliği sırasında tanıtacağı ürün yelpazesi konusunda oldukça heyecanlı.

Huawei Mate Xs 2, Samsung Galaxy Z Fold 3’ün aksine dışa doğru katlanan; birinci sınıf bir katlanır akıllı telefon. Katlandığında 6,5 ​​inç OLED ekrana sahip ve açıldığında 7,8 inç genişliyor. 2480 x 2200 piksel çözünürlüğe ve 120Hz ekran yenileme hızına sahip. Amiral gemisi Mate Xs 2, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip Snapdragon 888 4G işlemci desteği taşıyor.

Huawei Mate Xs 2, 4.880mAh pil ve 66W hızlı şarj desteği ile gelecek. Üçlü arka kamera kurulumu, 50MP ana sensör ve 13MP ultra geniş kamera içeriyor. Mate Xs 2’nin selfie kamerası 13MP ve ultra geniş açıları yakalayabiliyor.