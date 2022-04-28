Huawei Mate Xs 2 Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı

Bugün bir Huawei yöneticisi Mate Xs 2 ile ilgili detayları ortaya koydu. Yakın tarihli bir videoda, Huawei BG & akıllı araba çözümleri CEO’su Yu Chengdong, Mate Xs 2‘nin tasarımı ve renkleri hakkında daha fazla bilgi ve akıllı telefon operasyonlarıyla ilgili bazı ayrıntılar paylaştı.

İlk olarak, şirketin tedarik zinciriyle ilgili; birçok zorlukla karşılaşmasının ardından üretim kapasitesinin ve telefonların tedarik zincirinin nasıl geliştiğinden bahsediyor. Yani Çinli teknoloji devinin akıllı telefonları ve diğer ürünleri, envanter veya stokla ilgili herhangi bir sorun olmadan tekrar satın alınabileceğinden bahsediyor.

Videonun en önemli noktalarından biri, yeni katlanır amiral gemisi telefon hakkında konuştuğu kısımdı. Bilmeyenler için Mate Xs 2, şirketin son nesilde çeşitli iyileştirmelerle gelmesi beklenen; katlanır modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Yu Chengdong, ilk katlanır telefon modellerinden bazılarının ağır olduğunu ve düşme hasarına karşı dayanıklı olmadığını belirtti. Ancak Mate Xs 2‘de bu sorunlar yok. Üstelik kalınlığı ve ağırlığı artık normal bir akıllı telefona oldukça yakın. Ayrıca düşme direncinin ve sağlamlığın da arttığını ve ekranın temelde kırışıksız olduğunu da ekledi.