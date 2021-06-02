Huawei MatePad Pro 10.8 ve MatePad 11 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, MatePad tablet serisini üç yeni modelle genişletti. Seride 12,6 inç ekranlı ve Kirin 9000 serisinden güç alan MatePad Pro; ayrıca Snapdragon 870 tarafından desteklenen 10.8 inçlik MatePad Pro da var ve son olarak Snapdragon 865 bulunan MatePad 11 bulunuyor. Üçü de HarmonyOS 2 ile destekleniyor. Gelin bu serinin ikinci modeli MatePad Pro 10.8’e ve MatePad 11’e yakından bir göz atalım.

Ayrıca bkz – Huawei MatePad Pro 12.6 Tanıtıldı Fiyatı ve Özellikleri

Huawei MatePad Pro 10.8

12,6 inç MatePad Pro size çok büyük geldiyse, 10.8 inçlik bir model de var. Ancak aralarındaki tek fark ekran boyutu değil. Bu sürüm, aynı 2560 x 1600 çözünürlüğe, 4,9 mm ince çerçevelere, DCI-P3 renk gamına, 120hz yenileme hızına ve sol üst köşede bir delgeçe sahip bir LCD ekran sunuyor.

Kirin 9000 serisini Qualcomm Snapdragon 870 işlemci ile değiştirir ve 8GB RAM ve 128GB veya 256GB genişletilebilir depolama ile birlikte geliyor. Arkada LED flaşlı tek bir 13MP kamera bulunurken, ön tarafta görüntülü aramalar için 8MP kamera bulunuyor.

Tabii ki, pil 7250mAh ve çok daha küçük (11 saate kadar sürüyor) ve 22.5W hızlı kablolu şarjı, 27W hızlı kablosuz şarjı ve 10W ters kablosuz şarjı destekliyor. Ayrıca Histen 7.0 ve beş mikrofonlu Harman Kardon ayarlı dörtlü hoparlörlere de sahip oluyorsunuz. Bluetooth 5.1, çift bantlı Wi-Fi ve bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Yeşil, gri ve beyaz renklerle gelen tablet, yaklaşık 595 dolar fiyat etiketiyle görücüye çıkacak.

Huawei MatePad 11

MatePad 11, 2560 x 1600 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 10.95 inç LCD ekrana sahip. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ve Snapdragon 865 yonga seti tarafından destekleniyor. Dörtlü kamera, dört mikrofon, tek bir arka kamera ve bir ön kamerası var.

Cihazın içinde USB-C üzerinden 22,5W hızlı şarj desteğine sahip 7250mAh pil bulunuyor. Diğer iki modelde olduğu gibi yeni M-Pencil 2’yi de destekliyor ve kendi akıllı klavye kapağına sahip. Fiyatı ise 399 Euro olarak belirlendi.