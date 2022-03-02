Huawei nova 9 SE Çıkıyor!

Huawei sosyal medya hesaplarından yeni bir akıllı telefonun haberini verdi. Huawei Nova 9 SE cihazının özellikleri sızdırıldı. Sızdırılan özelliklere gelecek olursak;

Telefonda 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde ve 90Hz tarama hızına sahip AMOLED ekran yer alacak. Gücünü Snapdragon 680 4G işlemcisinden alacak telefonda bellek birimi 8GB RAM + 128GB dahili depolama olarak karşımıza çıkıyor. nova 9 SE’nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ve ayrıca bir microSD yuvası bulunuyor.

Nova 9 SE’nin arkasında 108 megapiksel ana sensörlü dört kamera yer alacak. Diğer üç kamera 8 megapiksel ultra geniş açılı, 2 megapiksel derinlik ve 2 megapiksel makro kamera şeklinde. Ekran üzerine konumlandırılacak ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde.

Mavi, beyaz ve siyah renklerde çıkış yapacak telefon kutudan EMUI 12 sürümüyle çıkacak. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında ayrıca 66 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil bulunuyor. Ekstra oalrak yerleşik bir parmak izi okuyucusu ve NFC‘ye sahip olacak.

Huawei’nin nova 9 SE’yi ne zaman resmileştireceği henüz belli değil, yakında Avrupa‘ya geleceği iddia ediliyor.

Ayrıca bkz: Moto G22 Özellikleri Sızdırıldı!