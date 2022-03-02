Moto G22 Özellikleri Sızdırıldı!

Motorola‘nın G ailesinin bir sonraki üyesi, Moto G22’nin özellikleri sızdırıldı. Moto G22 , 720×1600 HD+ çözünürlüğe sahip 6.53 inç 90 Hz OLED dokunmatik ekrana sahip olacak. Dört 1.8 GHz ve dört 2.3 GHz çekirdeğe sahip sekiz çekirdekli bir CPU’ya ve bir PowerVR GE8320 GPU‘ya sahip olacak.

Cihazda 5G bağlantısı yok, kamera özelliklerine gelecek olursak 16 MP f/2.0 selfie kamerasına sahip. Arkada, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP‘lik bir ana kameranın yanında 8 MP ultra geniş açılı ve çoğunlukla dekoratif 2 MP‘lik bir çift ünite bulunur: biri derinlik sensörü, diğeri makro kamera.

Telefon, Avrupa’da en az 4 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama alanıyla satışa sunulacak. Cihazın sağ taraftaki güç düğmesine yerleşik bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Moto G22, 10W‘da şarj olan 5.000 mAh pile sahiptir. Android 12 ile piyasaya çıkması bekleniyor.

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