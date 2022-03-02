Redmi Note 11E Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi destekli Redmi, Redmi Note 11E Pro olarak adlandırılan yeni akıllı telefonunu resmen duyurdu. Telefonun tasarımı ve teknik özellikleri göz önüne alındığında; dünya çapında piyasaya çıkan Redmi Note 11 Pro 5G‘nin farklı bir modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11E Pro, Samsung kaynaklı 6.67 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip. 2400 x 1600 piksel ekran çözünürlüğü; DCI-P3 renk gamı ​​sunuyor ve 120Hz yenileme hızı desteğiyle geliyor.

Cihaz, 6nm işlem kullanılarak üretilen Qualcomm Snapdragon 695 işlemciye sahip. 8GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 2.1 dahili depolama vaat ediyor. Telefon, 108 megapiksel anasensör, 8 megapiksel süper geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro lens içeren üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Cihazın ön tarafında, selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için 16 megapiksellik bir kamera yer alıyor.

Yazılıma gelirsek, cihaz üstte şirketin kendi MIUI 13 özel arayüzü ile Android işletim sistemini çalıştırıyor. 67W hızlı şarj teknolojisi desteği ile birlikte gelen 5.000mAh pil ile çalışıyor. Beyaz, siyah ve mavi renklerle gelen telefon 270 dolar fiyat etiketine sahip.

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