Huawei, Otomobil Sektöründe İlerlemeye Devam Ediyor

Birkaç gün önce tanınmış bir otomobil blog yazarı, Huawei BG’nin CEO’su ve Akıllı Araba çözümlerinin CEO’su Yu Chengdong ile röportaj yaptı. Röportajda yetkiliye şirketin otomobil pazarına yönelik planları soruldu, gelin bir göz atalım.

Röportaj sırasında Wu Pei, Yu Chengdong’a bir sürü soru sordu. Kilit sorulardan biri, yetkilinin Huawei’nin akıllı telefon endüstrisindeki başarısının otomobil endüstrisine de yansıyabileceğine inanıp inanmadığıydı. Buna cevaben Çinli teknoloji devinin yöneticisi; mobil sektördeki başarısının üç temel taşının deneyim; kalite ve marka olduğuna inandığı için bunun çok muhtemel olduğunu belirtti.

Yönetici “Şirket, otomobil üreticileriyle uzun yıllara dayanan ortaklığından dolayı otomobil endüstrisinde zaten deneyime sahip. Bunun dışında marka imajı altında da kaliteyi sağlayacaktır.” dedi.

Huawei, ABD hükümetinin yaptırımları nedeniyle mobil biriminde; bir düşüş gördükten sonra ticari operasyonlarını çeşitlendirmek için çalışıyor. Yeni kilit odak alanlarından biri otomobillerdi. Şirket, yeni nesil kendi kendine sürüş teknolojisi ve diğer ilgili sistemlerle ilgili bir dizi teknolojinin patentini aldı. Dolayısıyla markanın otomobil segmentinde geleceğe yönelik büyük planları olduğu açık.