Huawei P50 Serisi, 29 Temmuzda Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor!

Huawei’nin merakle beklenilen P50 serisi nihayet raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Şirket bugün serinin lansman tarihini açıkladı. Huawei P50 serisi, 29 Temmuz’da satışa sunulacak.

P50 serisinin gelişi hakkında yorum yapan Huawei Tüketici İş CEO’su Yu Richard, şirketin görüntüleme alanında kendisini aşacağını da belirtti. P50 serisinin öncü mobil görüntüleme teknolojisi ile yakında piyasaya sürüleceğini de sözlerine ekledi.

Raporlar, Huawei P50 serisinin özel yapım Sony IMX80 kamera lensiyle donatılacağını ortaya koydu. Huawei P50 serisinin P50, P50 Pro ve P50 Pro Plus gibi üç modeli içermesi bekleniyor. Yalnızca Pro ve Pro Plus modellerinin Sony IMX800 lense sahip olacağı tahmin ediliyor.

Son haberler Huawei P50 Sony IMX707 kamera, Sony IMX600 lens ve 3x telefoto kamera oluşan üçlü bir kamera birimine sahip olacağı ortaya çıkardı. P50 Pro’nun dörtlü kamera birimi bir Sony IMX800 lens, bir OV64A OmniVision kamera, bir 5x periskop kamera ve bir ToF/yeni sensör içerebilir.

P50 ve P50 Pro’nun 29 Temmuz’da piyasaya çıkması bekleniyor ancak şirket, P50 Pro Plus’ın gelişini geciktirebilir. Yaklaşan P50 modellerinin Kirin 9000’e sahip olacağına ve yalnızca 4G bağlantısını destekleyeceklerine dair söylentiler dolaşıyor. Global sürümlerinde Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor.