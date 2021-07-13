Huawei P50 Serisinin Kamera Özellikleri Belli Oldu

Huawei P serisi, yılın ilk yarısında şirketin amiral gemisi akıllı telefon serisidir. Ne yazık ki, ABD yasağı ve yarı iletken sıkıntısı nedeniyle yeni nesil Huawei P50 serisinin lansmanı ertelendi. Şu anda cihazların ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil, ancak özellikleri haberlere konu olmaya devam ediyor. Şimdi de telefon serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı. Kaynağımıza göre telefonların kamera sensörleri şu şekilde:
- HUAWEI P50
- Sony IMX707
- Sony IMX600
- 3x Telephoto
- HUAWEI P50 Pro
- Sony IMX800
- Omnivision OV64A
- 5x Periscope
- ToF / Yeni Sensör
Ne yazık ki, kaynağımız henüz ön kamera hakkında hiçbir şey açıklamadı. Bu nedenle, bu telefonların selfie kamerası bir gizem olmaya devam ediyor. Önceki raporlara göre, Huawei P50 Pro, 20:9 en boy oranına sahip 2.5K (1224 x 2696 piksel) ekrana sahip olacak.