Huawei P70 Kamerada Devrim Yapıyor!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Huawei, P70 modelinde yer alan kamera ile dünyada bir ilke imza atacak.

Teknoloji gelişirken Huawei’de modaya ayak uydurarak yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. P70 ailesinin tanıtılmasına kısa bir süre kalırken model hakkında detaylar su üzerine çıkmaya başladı. Huawei P70 ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası kamera tarafında önemli değişikliklerin olacağı yönünde.

Çinli marka akıllı telefonda daha önce hiç kullanılmamış bir 1G6P lens ve 1 inç kameraya yer verecek. Bu sensörün ismi henüz açıklanmasa da geçmiş sızıntılara bakarak Sony IMX989 ve OmniVision OV50H gibi lenslerden biri üzerine yoğunlaşıldığını söyleyebiliriz. Huawei, artık başka markalarını tasarladığı kamera ürünlerini kullanmadan kendi kamera sensörlerini üretebilecek.

Huawei P70 modelinin ne zaman ve hangi pazarlarda piyasaya çıkacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken 2024 yılının ilk çeyreğinde vitrindeki yerini alması tahmin ediliyor.

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