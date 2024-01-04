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Oyun konsolu alanında kendini Nintendo Switch ile ispatlayan Nintendo, konsolun ikinci versiyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Birtakım duyumlara göre Nintendo Switch 2 2024 yılında piyasaya çıkacak. Önümüzdeki aylarda tanıtımının gerçekleştirileceği söylenen konsolun çıkış fiyatı hakkında da söylemler mevcut.

Nintendo Switch 2 2024 Yılında Piyasaya Çıkıyor mu?

Uzun zamandır konuşulan Nintendo Switch 2 hakkında yeni duyumlar ortaya çıktı. Cihazın 2024 yılında hem tanıtımının gerçekleşmesi hem de satışa sunulması bekleniyor. Nintendo Switch ile konsol piyasasına başarılı bir şekilde giren Nintendo, yeni ürünü Switch 2 ile de çok konuşulacağa benziyor.

Nintendo’nun yeni ürünü hakkında daha önce yapılan açıklamalara göre konsolda, ışın izleme ile DLSS 3.5 desteği bulunacak. Söz konusu cihaz ile selefi arasında büyük farklar bulunması beklenmiyor. Ancak hem birkaç ek özellik hem de fiyatta farklılık olacak.

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Nintendo’nun yakın gelecekteki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Serkan Toto, yeni konsolun 2024 yılındaki prosesine yönelik bilgiler paylaştı. Gamesindustry.biz analistlerinden biri olan Kantan Games CEO’su Dr. Serkan Toto açıklamalarında, markanın Switch 2’nin yanı sıra alsında bir Switch Pro modeli üzerinde de çalıştığını ancak bu modelin şimdilik ertelendiğini söyledi. Toto açıklamasında Nintendo Switch 2’nin bir yenilenmiş model olacağını, çok büyük farklar getirmeyeceğini aktardı.

Toto, Switch Pro modeli üzerinde hala geliştirici ekibin çalıştığını ancak kullanıcının Pro’dan önce Switch 2 modeliyle tanışacağını belirtti. Cihazın halihazırda kullanımda olan Switch modeli ile benzer özelliklerde olacağını belirten Toto, konsola bazı zil ya da seslerin eklenebileceğini ve selef konsol modeli gibi taşınabilir özellikte olacağını deklare etti.

Nintendo Switch 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Dr. Serkan Toto’nun açıklamalarına göre Nintendo’nun yeni ürününün tanıtımı ve piyasaya çıkması 2024 yılında gerçekleşecek. Bununla birlikte Toto, yeni konsolun 400 dolar civarında bir fiyata sahip olacağını iddia ediyor. Bununla birlikte Toto, oyun fiyatlarının da pahalı olabileceğine yönelik söylemlerde bulundu. Serkan Toto’ya göre oyunlar da 70 dolar civarında olacak.

Nintendo’nun açıklamaları ile Serkan Toto’nun söylemlerine karşılaştırıldığında bir takım farklılıklar bulunuyor. Nintendo, yeni konsolu Switch 2’nin Switch ile arasında çok büyük farklılıklar bulunmadığı sürece tanıtımının gerçekleştirmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Ancak Toto, 2024 yılında tanıtım yapılacak, yönünde açıklamalarda bulunuyor. Görünen o ki Nintendo’dan yeni bir açıklama gelesiye dek kafamızdaki sorular kesin bir cevap bulamayacak.