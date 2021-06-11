Huawei, Sürücüsüz Araba Teknolojisini 2025’te Tanıtacak

Huawei Technologies, 2025 yılına kadar sürücüsüz otomobil teknolojisini geliştirmeyi hedefliyor. Haber, şirket otomobil endüstrisindeki iş kapsamını genişletmek istediği için bu hafta başlarında bir şirket yöneticisi tarafından yapılan açıklamayla ortaya çıktı.

Huawei’nin akıllı araç biriminde üst düzey yönetici olan Wang Jun, “Ekibimizin hedefi 2025’te gerçek sürücüsüz otomobillere ulaşmak.” dedi. Çinli teknoloji devine benzer şekilde, diğer otomobil üreticileri ve teknoloji firmaları da araçlar için kendi kendine sürüş teknolojisi üzerinde çalışıyor. Buna Baidu, Xiaomi ve otomobil endüstrisini çeşitlendirmeye çalışan diğer şirketler de dahil.

Huawei, akıllı telefon işini engelleyen ABD Hükümetinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldığından beri küçük elektrikli araçlar üzerinde çalışıyor. Şirket şimdi kendi kendini süren otomobil teknolojisini geliştirmek için çalışırken, Mercedes-Benz gibi otomobil üreticilerinin otomobillerinde yer alan çeşitli bileşenleri de piyasaya sürdü.

Daha önce, akıllı telefon ve telekomünikasyon operasyonları ABD yaptırımları nedeniyle zarar gören markanın elektrikli araçlar ve kendi kendine sürüş teknolojisi geliştirmek için 1 milyar ABD Doları yatırım yaptığını bildirmiştik. Dolayısıyla, 2025 hedefi, diğer şirketlerin otomobillerinde de yer alacak otonom sürüş teknolojisi geliştirme planlarıyla uyumlu görünüyor.