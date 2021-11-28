Huawei Telefonlarda Uygulama Gizleme Nasıl Yapılır?

Herkesin akıllı telefon kullanmasıyla beraber birçok önemli veriler bu telefonlarda bulunuyor. Bu verilerin bulunduğu uygulamaları her kullanıcı gizlemek isteyebilir. Özellikle son yılların popüler akıllı telefon markası olan Huawei’nin dünya üzerinde birçok kullanıcısı bulunuyor. Hal böyle olunca bu kullanıcılar, Huawei telefonlarında uygulama gizleme işlemini yapmak istiyorlar.

Siz de Huawei akıllı telefona sahipseniz, Private Space tam sizlere göre bir uygulama. Bu uygulamayla beraber akıllı cihazınızda yer alan fotoğraf, video, arama kaydı ve benzeri içerikleri başka insanlardan gizleyebilirsiniz. Private Space, özel bilgilerinizi cihazınızda yalnızca parmak iziniz veya şifrenizle erişebileceğiniz bir alanda depolamanıza olanak tanır.

Private Space’yi kullanmak ise çok basit. Bu işlemi yapmak için herhangi bir üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç yoktur. Ayrıca herhangi bir ücret ödemek zorunda değilsiniz. Bu uygulama, Huawei telefonlarda bulanan bir özellik sadece aktif etmeniz gerekiyor.

PrivateSpace’i aktif etmek istiyorsanız, öncelikle Ayarlar/Güvenlik veya Gizlilik menüsünden aktif etmeniz gerekiyor. Bu menüde yer alan Private Space’e girmeniz halinde kendi ayarlarınızı ve şifrenizi oluşturabilirsiniz. Şifre belirledikten sonra Private Space için bir parmak izi tanımlamanız isteniyor. Tüm bu işlemleri yaptığınız zaman kendisine göre her şeyi ayarlayabilirsiniz.

Private Space sadece size özel olarak oluşturuluyor. Bu yeni alandaki bütün bilgiler, uygulamalar ve ayarlar size özel oluyor. Yani bu parmak iziyle giriş yaptığınızda sonradan yüklenen uygulamalar görünmüyor. Kişiye özel bir alan sahibi oluyorsunuz.

Bu uygulama, telefonunuzu ikinci bir cihaz olarak kullanmanıza olanak sağlıyor. Private Space’e tanımladığınız parmak izi ile açtığınızda direk private kısmı açılıyor ana ekran için tanımladığınız Parmak İzi ile açtığınızda ana telefon kısmı açılıyor ve ikinci telefon yapıyor. Hemen hemen piyasaya yeni çıkan tüm Huawei telefonlarda bu özellik mevcut olsa da, bazı eski modellerinde bu özellik yer almayabiliyor.

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