Huawei Watch 3 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei bugün, Google Mobil Hizmetlerini kullanma yasağına yanıtı olan kendi geliştirdiği HarmonyOS’u resmi olarak tanıttı. Şirket, yeni işletim sisteminin yanı sıra HarmonyOS tarafından desteklenen bazı yeni ürünleri de duyurdu. Huawei Watch 3 serisi de lansmanı yapılan ürünlerden biri oldu. Watch 3 serisi, Huawei Watch 3 ve Watch 3 Pro’dan oluşuyor.

Huawei ilk akıllı saatini 2015 yılında Huawei Watch adıyla piyasaya sürmüştü. Bunu 2017 yılında piyasaya sunulan Huawei Watch 2 izledi. O zamandan beri şirket bir akıllı saat piyasaya sürmemişti. Bu yüzden bugün yapılan lansman bir o kadar önemliydi. Üstelik bu saatler küresel pazarda da satışa sunulacak.

Huawei giyilebilir cihazlar, çeşitli profesyonel sağlık ve fitness izleme özellikleriyle birlikte geliyor ve bu özelliklerin yanı sıra ultra uzun pil ömrü sunuyor. Huawei, ilk kez cilt sıcaklığını algılayan yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörünü dahil etti. Saat ayrıca el yıkama algılama ve düşme algılama gibi birçok yeni özellik ile birlikte geliyor. Kullanıcılar egzersiz seanslarının yanı sıra sağlık ve fitness parametrelerini de izleyebilecekler.

Tasarım açısından şık Watch 3 serisi, ultra kavisli 3D cam ve geniş bir ekrana sahip cilalı paslanmaz çelik bir saat gövdesine sahip. Watch 3 serisi dokunsal geri bildirim sunan bir 3D döner kurma kolu ile birlikte geliypr. Döner taç, kullanıcılara görüntüleri yakınlaştırma ve uzaklaştırma ve menü seçenekleri arasında doğru bir şekilde kaydırma olanağı sağlayan yüksek hassasiyetli bir parmak hareketi tanıma özelliğine sahip. Bu özellikler HarmonyOS 2 sayesinde mümkün hale geldi.

Basın toplantısı sırasında Huawei, saatleri için sezgisel bir işletim sisteminin bulunmaması nedeniyle dört yıl boyunca bir akıllı saat çıkarmadığını açıkladı. HarmonyOS 2, getirdiği muhteşem özelliklerle bu zorluğu çözüyor. İşletim sistemi, daha sorunsuz ve daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D döner tepeyi tamamlayan bir ızgara başlatıcı uygulama menüsü ile tamamen yeni bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

Watch 3 serisi, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyan çeşitli saat yüzleri ve saat kayışlarıyla birlikte geliyor. Saat ayrıca teknoloji, oyun, DIY ve kısa videolar dahil olmak üzere birçok çekici ve yenilikçi temaya sahip. Mevcut kayışlar arasında floroelastomer, naylon, deri, paslanmaz çelik ve titanyum kayışlar bulunuyor ve saat yüzleri kullanıcının herhangi bir seçimiyle kolayca uyum sağlıyor.

Saat kullanıcılara yolculuk sırasında bileğini kaldırarak taksi bilgilerini veya uçuş durumunu görüntüleme kolaylığı sağlıyor, bu nedenle hantal ve çoğu zaman zahmetli akıllı telefonlarını bu amaçla çıkarma rutinini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, kullanıcıların uyumlu uygulamaları indirmesine izin veren önceden yüklenmiş bir AppGallery bulunuyor.

Pil ömrü açısından, Watch 3 Pro’nun pili Akıllı modda beş güne kadar dayanabiliyor ve ultra uzun pil ömrü modunda 21 gün boyunca açık kalabiliyor. Huawei Watch 3, Akıllı modda 3 gün ve ultra uzun pil ömrü modunda 14 gün boyunca açık kalabiliyor. Huawei Watch 3, 495 dolar fiyata sahipken, Watch 3 Pro 710 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.