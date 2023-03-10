Huawei Wenjie Otomobiller Satışa Çıkıyor!

Huawei, çeşitli otomobil üreticileriyle yaptığı ortaklıklar aracılığıyla elektrikli araç pazarında dalgalar yaratıyor. Bu alandaki son gelişme, AITO Wenjie otomobilinin markalaşmasının Huawei Wenjie olarak değiştirilmesini baz alıyor.

AITO araba promosyonunu ‘Huawei Wenjie’ olarak değiştirdi. Bu haber, Huawei ve AITO’nun Wenjie elektrikli araçları ve yeni teknolojiler için ortaklıklarının yeni bir bölümünü duyurduğu sessizce yayınlandı.

Markaların her ikisi de Huawei Wenjie markasını içeren bir tanıtım görseli ve video paylaşıldı. Bu marka bilinci oluşturma değişikliği kaşları kaldırdı ve çevrimiçi insanlar bunun sonuçları hakkında spekülasyon yapıyor.

Huawei’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama, Wenjie’nin şirketin oluşturduğu yeni bir iş modeli olan Huawei’nin ekosistem elektrikli araç markası olduğuna açıklık getiriyor. Huawei, elektrifikasyon ve akıllı bileşenler gibi temel yazılım ve donanım teknolojileri sağlıyor.

Huawei ve elektrikli araç şirketleri arasındaki işbirliği, satışa yardımcı olmak için ürün tanımlama, kullanıcı deneyimi, kalite kontrol, kanal perakendeciliği ve marka pazarlamasını içeriyor.

Huawei, AITO’nun ana şirketi olan ve Huawei ile derin işbirliği yapan ilk şirket olan SERES ile yakın bir şekilde çalışıyor. İki şirket, bu yılın Şubat ayında işlerini derinleştiren bir işbirliği anlaşması imzaladı. Ayrıca bu yıla kadar yeni bir amiral gemisi araba platformu başlatmayı planlıyorlar. 2026 yılına kadar 1 milyon araç satışına ulaşmayı hedefleyen bu anlaşma, iki ortağın akıllı otomobil endüstrisinde önemli bir etki yaratma çabalarındaki ciddiyetini gösteriyor.