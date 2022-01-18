Huawei, Yeni Bir Akıllı Telefonu Satışa Sunacak

Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle artık akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu değil. Ancak şirket hala sektörden ayrılmadı. Kendi markalı telefonları piyasaya sürmeye devam etse de; lisans yoluyla telefon satmak için diğer şirketlerle de çalışıyor. TD Tech, Huawei donanım ürünlerinin birçok lisans sahibinden biri ve yakında; yeni bir akıllı telefon çıkaracağı söyleniyor.

TD Tech markalı gizemli bir Huawei 5G akıllı telefon, AVA-PA00 model numarasıyla internette ortaya çıktı. Ne yazık ki, cihazın TENAA listesi şu an için bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

Kasım 2021’in başlarında TD Tech N8 Pro adlı bir telefon resmiyet kazandı. Bu cihaz, yeniden markalanmış bir Huawei Nova 8 Pro 5G‘den başka bir şey değildi. Bundan birkaç gün sonra, TD Tech’in kendi markası altında akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı TV dahil olmak üzere neredeyse tüm Huawei ürünlerini piyasaya süreceği ortaya çıktı.

Aynı zamanlarda, Huawei Mate 40E 5G’nin TD Tech versiyonu, TDT-MA01 model numarasıyla 3C sertifikasyon kuruluşunun web sitesinde göründü. Liste, telefonun 44W hızlı şarj ile geleceğini doğruladı. Bakalım Huawei sektördeki varlığı için daha neler yapacak.

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