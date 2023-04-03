Huawei Yeni Bir Otomobil İçin Kolları Sıvadı!

Görünüşe göre Huawei, Aito markalı elektrikli araçlarını oluşturmak için daha fazla Çinli otomobil üreticisiyle el ele vererek otomobil pazarındaki yerini genişletmeyi planlıyor. İşte tüm detaylar.

Çinli teknoloji devinin son hamlesi, açıkça bir şekilde otomobil endüstrisindeki varlığını büyütmeye çalışıyor. Huawei’nin Akıllı Araba Biriminin CEO’su Richard Yu’ya göre şirket, Aito markalı elektrikli araçlarını üretmek için yeni ve eski otomobil üreticileriyle ortaklık kuracak. Buna BAIC Motor ve Anhui Jianghuai Otomobil Grubu (JAC Grubu) da dahil. Bu işbirliği, yeni Aito otomobil modelleri üretmek için bir fırsat olacak.

Üst düzey yetkili, şirketin hamlesini Pekin’deki China EV 100 forumu sırasında açıkladı. Huawei, Aito arabalarını yapmak için Seres Group ile el ele verdi ve şimdi şirketin Aito markasını taşıyan yeni SUV, sedan ve diğer çok amaçlı araçları üreteceği görülüyor. Yu, “Otomobil üreticilerinin üretim kapasitesi kaynaklarını tamamen kullanmak istiyoruz” dedi.

Şu an itibariyle Seres, yine Huawei’nin tescilli HarmonyOS sistemi tarafından desteklenen toplam 80.000 Aito arabası sattı. Ayrıca Huawei’nin Başkanı Eric Xu, bir basın toplantısında markanın kendi arabalarını üretmediğini, ancak diğer otomobil üreticilerinin daha iyi araçlar üretmelerine yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi mevcut olduğunda güncellemeler sağlayacağımızı belirtmek isteriz.