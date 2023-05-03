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Humanity Yeni Oynanış Videosunu Yayınladı!

Humanity, 16 Mayıs’ta PS5, PS4 ve PC için çıkacak ve ayrıca PS VR ve PS VR2 platformlarında yer alacak.

Mustafa

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Humanity Yeni Oynanış Videosu

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Yakında çıkması beklenen ve oldukça merak uyandıran Humanity daha çıkmadan önce oyuncuların oldukça dikkatini çekmeyi başardı. Bugünkü yazımızda sizlere Humanity yeni oynanış videosuna göz atacağız.

THA Limited ve Enhance’ın ortak geliştirdiği Humanity, çıkmadan birkaç yıl önce oldukça gizemli bir oyun olarak karşımıza çıkmıştı. Yayınlanan oynanış videosu ile merakları bir nebze olsa da giderdi.

İlk olarak oyunun konusunu sizlere kısaca açıklayalım; Humanity, oyuncuların çok güçlü bir Shiba Inu rolünü üstlenceği bir oyun olacak ve oyunda ki amacınız devasa insan ordularını engel dolu parkurlardan geçirerek hedefe ulaşmak olacak.

Oyunu içinde insan topluluğunu yönetirken birden fazla komut kullanma şansınız olacak. Bunun yanında harita farklılığı ise oldukça dikkat çekici durumda.

Oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket Humanity, 16 Mayıs’ta PS5, PS4 ve PC için çıkacak ve ayrıca PS VR ve PS VR2 platformlarında yer alacak.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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