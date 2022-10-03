HyperX Cloud Stinger 2 Oyuncu Kulaklığı Satışa Çıktı

HP’nin oyun bölümü olan HyperX, Hindistan’da yeni bir kulaklığı piyasaya sürdü. Cihaz, HyperX Cloud Stinger 2 olarak adlandırılıyor. Uygun fiyat etiketi ile yüksek kaliteli kulaklık arayan oyunculara yönelik.

Lansman hakkında yorum yapan HyperX, “ Cloud Stinger 2, hafif önceki modellerinin kalitesine ve rahatlığına düşük bir fiyatla sadık kalıyor, şimdi daha iyi oyun deneyimi vaat ediyor” dedi.

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HyperX Cloud Stinger 2, kablolu bir oyun kulaklığı. 90 derecelik ayarlanabilir döner kulaklık başlıklarına ve dönebilen bir tasarıma sahip. Cihazın kulak yastığı malzemesi birinci sınıf deri ve yumuşak köpük içeriyor. Ayrıca kolay erişim kontrolleri vaat ediyor. Cloud Stinger 2 aynı zamanda rahat ve uzun süreli kullanım için ideal olan hafif bir kulaklık diyebiliriz.

Ses açısından, HyperX Cloud Stinger 2, 50 mm’lik bir sürücü ile donatılmış. Kulaklık, yerelleştirme doğruluğunu ve 3D ses uzamsallaştırmasını iyileştirmek için DTS: X Uzamsal Ses özelliğine sahip.

Döndürerek sessize alma özelliğine sahip, gürültü önleyici esnek bir mikrofon da var. Oyun kulaklığı, azaltılmış arka plan gürültüsü, net konuşma kalitesi ve iyileştirilmiş oyun içi sohbet imkanı sunuyor. HyperX Cloud Singer 2, bir PC ile uyumlu. Ve yaklaşık 57 dolar fiyat etiketine sahip.