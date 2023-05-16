Hyundai 2024 Kona Otomobilini Otoyola Çıkardı

Şirket, aracı Mart ayında zaten detaylandırdığı için, yaklaşan tamamen elektrikli Hyundai 2024 Kona otomobilini ilk kez görmüyoruz. Ancak, üretimin bu yaz başlaması gerektiğinden beri hala canlı görmedik.

Neyse ki, Kaliforniya otoyolunda seyir halindeki bir üretim öncesi birim tespit edildi ve bize arabaya daha iyi bir bakış attı. Ayrıca, üretime çok yakın olduğu ve kamuflaj sargısı olmasa bile zaten test edildiğinden, bunun yeni, oldukça ilginç tasarım olduğunu varsaymak güvenlidir.

Tuhaf diyoruz çünkü arka lambalar ve farlar biraz tartışmalı. Arka ve ön boyunca uzanan LED şeritler gayet iyi, ancak arka çamurlukların yanına yerleştirilmiş ayrı, devasa arka lambalar ve farlar biraz karışık bir çanta. Yine de buradaki en önemli sonuç, yeni 2024 Kona aracınınkesinlikle öncekinden daha büyük görünmesi.