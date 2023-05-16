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Hyundai 2024 Kona Otomobilini Otoyola Çıkardı

Mart ayında müjdesi verilen 2024 model Hyundai Kona'yı nihayet Kaliforniya sokaklarında kamuflajsız bir şekilde gördük. Evet, tasarım gerçekten de garip gözüküyor.

Cemre Yılmaz

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hyundai 2024 kona

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Şirket, aracı Mart ayında zaten detaylandırdığı için, yaklaşan tamamen elektrikli Hyundai 2024 Kona otomobilini ilk kez görmüyoruz. Ancak, üretimin bu yaz başlaması gerektiğinden beri hala canlı görmedik.

Neyse ki, Kaliforniya otoyolunda seyir halindeki bir üretim öncesi birim tespit edildi ve bize arabaya daha iyi bir bakış attı. Ayrıca, üretime çok yakın olduğu ve kamuflaj sargısı olmasa bile zaten test edildiğinden, bunun yeni, oldukça ilginç tasarım olduğunu varsaymak güvenlidir.

Tuhaf diyoruz çünkü arka lambalar ve farlar biraz tartışmalı. Arka ve ön boyunca uzanan LED şeritler gayet iyi, ancak arka çamurlukların yanına yerleştirilmiş ayrı, devasa arka lambalar ve farlar biraz karışık bir çanta. Yine de buradaki en önemli sonuç, yeni 2024 Kona aracınınkesinlikle öncekinden daha büyük görünmesi.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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