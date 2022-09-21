Hyundai Ioniq 5 Türkiye’de Satışa Çıktı – İşte Fiyatı

2022 Hyundai Ioniq 5, Hyundai’nin tamamen yeni, tamamen elektrikli bir aracıdır (EV). Çok fazla iç alana sahip, kendi özel platformu üzerine inşa edilmiş kompakt bir SUV. Ve Hyundai’nin zaten ilginç olan tasarım yaklaşımından sadece bir ayrılma değil, aynı zamanda başka bir markanın yaratılmasına işaret edebilecek bir dış cephe. Genesis’in lüks sınıfta yaptığı gibi.

Artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı ve diğer elektrikli ekipman parçalarını çalıştırma yeteneği gibi yeniliklerle EV zarfını bir veya iki adım daha zorluyor gibi görünüyor ve hissediyor. Yeni Ioniq 5 ayrıca, beş dakikada yaklaşık 100 km mesafe kat eden veya yüzde 10’dan yüzde 80’e 18 dakikada şarj olan ciddi derecede hızlı pil şarj teknolojisine sahiptir.

Bu, Porsche Taycan gibi 800 voltluk bir şarj kapasitesi ile elde edilir. Ülke genelinde daha fazla süper hızlı şarj cihazı kuruluyor, bu nedenle Ioniq 5’in teknolojisi sadece etkileyici varsayımsal sayılara değil, pratik faydalara da sahip. Ve Ioniq 5, 400 voltluk şarj istasyonlarının yanı sıra 240 voltluk (AC Seviye 2) ile uyumludur.

Nissan Leaf, Chevrolet Bolt EV ve Tesla modelleri gibi bir dizi elektrikli araçtan sonra tam olarak bir çıkış söz konusu değil. Ancak piyasaya çıkan araç sayısı her geçen gün artıyor. Volkswagen ID.4 ve Ford Mustang Mach-E gibi. 2022 Hyundai Ioniq 5 bu gruba katılıyor.

Hyundai IONIQ 5 Fiyatı

Standart menzilli (58 kWh) bataryaya sahip arkadan çekişli Hyundai Ioniq 5, 39.700 dolardan başlıyor ve bir varış noktası şarjı var. Bu donanım yapısına sahip model henüz Türkiye’ye gelmedi.

Daha büyük 77,4 kWh pil paketine sahip Hyundai Ioniq 5 ise Türkiye’de satışa çıktı ve tüm vergiler dahil fiyatı 1.970.000 TL olarak belirlendi. (ÖTV veri diliminin %60 olduğunu belirtmekte fayda var).

Bu fiyatın 30.09.2022 tarihine kadar geçerli olduğunu belirmek isterim. Malum ülkemizdeki döviz kuru dalgalanmalarından dolayı araç fiyatları sürekli olarak değişiklik göstermektedir.

Diğer ülkelerin aksine bizim ülkemizde sıfır emisyonlu araçlar için özel bir teşvik bulunmuyor. Aksine %10 ve %60 gibi değişen oranlarda ÖTV uygulanıyor.

Hyundai IONIQ 5’i Sürmek

2022 Ioniq 5 RWD Standard Range’in temel kurulumunda 58 kWh’lik bir pil ve arka tekerlekleri çalıştıran 168 beygir gücünde tek bir elektrik motoru kullanılıyor. Diğer tüm varyantlarda 77,4 kWh pil bulunur. Daha büyük batarya, 225 beygir gücü ve arkadan çekiş ile, durmadan 100 km hıza çıkmak yedi saniyeden biraz fazla sürüyor.

Dört tekerlekten çekişli bir Ioniq 5, ön tekerlekleri çalıştıran ikinci bir motora sahiptir. Bu 74 kilovatlık ön motor, toplam çıktıyı 320 beygir gücüne ve 446 lb-ft torka getiriyor. AWD Ioniq 5, 80 km/saat hıza beş saniyeden daha kısa sürede ulaşarak, hareketsiz halden tatmin edici bir vuruş sağlarken aynı zamanda daha yüksek hızlarda kendinden emin bir itiş sunar. Tüm varyantlar 185 kmh maksimum hıza sahiptir.

Yavaşlarken, fren pedalı doğal bir his verir. Gittikçe daha güçlü bir dörtlü rejeneratif frenleme ayarı, bu pedalın ne sıklıkta gerekli olduğunu belirler. Maksimum yenileme seçildiğinde, Ioniq 5, frenlere dokunmak zorunda kalmadan eksiksiz ve şaşırtıcı derecede yumuşak bir duruşa gelebilir.

Hem şehir içi hem de dağ yollarında Ioniq 5 sorunsuz ve sessizdir. Direksiyon simidi de ön lastiklerin ne yaptığı hakkında fazla bilgi vermez. Bununla birlikte, Ioniq 5’in viraj alma kabiliyetine güvenilebilir. Açıkça sportif bir sürüş değil, daha çok dengeli ve hoş bir çok yönlü.

İç Konfor

118 inçlik bir dingil mesafesi (ön ve arka akslar arasındaki mesafe) (Hyundai’nin 3 sıralı Palisade SUV/crossover’ından dört inç daha uzun) şirkete iç alanı en üst düzeye çıkarmak için bolca alan sağladı. Neredeyse tamamen camdan yapılmış bir çatı sayesinde olduğundan daha büyük görünüyor. Kabin geniş ve pratiktir. Tek sorumuz, dış tarafından ifade edilen cüretkar stilin daha fazlasının içeri girip giremeyeceği.

Buna rağmen, gösterge paneli, biri sürücü bilgileri için, diğeri bilgi-eğlence sistemi için olmak üzere çift 12,3 inç ekran biçiminde uygun şekilde yüksek teknoloji dokunuşlarına sahiptir. Ioniq 5 ayrıca ön camın çoğunu kaplayabilen artırılmış gerçeklik (AR) özelliğine sahip bir baş üstü ekranı (head-up display) sunar.

Bitki bazlı kumaşlar ve geri dönüştürülmüş plastik şişeler gibi kabin genelinde sürdürülebilir malzemeler kullanılıyor. Hyundai ayrıca biraz esneklik sağlar. Evrensel Ada adı verilen bir orta konsol, 14 santimlik hareketle ileri ve geri kayar. Gerektiğinde ön yolcuların aynı kapıdan çıkmalarına izin verir ve arka yolcuların konsolun USB bağlantı noktalarına ve kablosuz şarj pedine daha iyi erişmesini sağlar.

Ön koltukların arkaları normal bir araba koltuğuna göre yüzde 30 daha incedir ve arkada oturanlar için daha fazla alan sağlar. Ve koltukları daha fazla kargo alanı için 14 cm’ye kadar kayabilir. Bununla birlikte, bagaj alanı 527 litreden başlar ve ön koltukların arkasında 1.587’ye kadar genişler. Ayrıca kaputun altında bir 24 litre değerinde eşya koyma yeri var.

Dış Tasarım

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gösterilen bir konsept otomobile (Hyundai 45) dayanan Ioniq 5, üretim versiyonunun orijinal tasarım fantezisine oldukça yakın kaldığı sıra dışı örneklerden biri. Arkaya bakan kameralar yerine geleneksel yan aynalara sahip.

Ioniq 5’in genel görünümünün temiz, ancak yine de ilginç olması da nadirdir. Hyundai’nin ilk seri üretim otomobili olan Pony’nin stilinden ilham aldı. Minimalist ancak belirgin gövde (yanlardaki açısal karakter çizgilerine dikkat edin), 20 inç alaşım jantlar için daha ayrıntılı bir Parametrik Piksel tasarımı ile tezat oluşturuyor.

Ioniq 5’in dış aydınlatması, 1980’lerin retro-cool görünümünü çağrıştıran piksel tarzı ışıklarla bu temayı sürdürüyor. Panel boşluklarını en aza indirmek ve optimum aerodinamik elde etmeye yardımcı olmak için kapaklı bir başlık yerleştirilmiştir.

Alıcılar dokuz dış boya rengi seçeneğine sahiptir. Hyundai, bunlardan beşinin Ioniq 5’e özel olduğunu ve doğadan ilham aldığını söylüyor.

Favori Özellikler

ÖN KOLTUK AYAK DESTEKLERİ

Ioniq 5’in pili yenilenirken, sürücüler ve ön yolcular koltuklarını yatırarak ve geri çekilebilir bacak desteklerinin baldırlarının ağırlığını almasına izin vererek bir süre boşta kalabilirler.

ARAÇ YÜKLENECEK ŞARJ

Hyundai, bir aksesuar konektörü ile Ioniq 5’i bir jeneratöre dönüştürüyor. Ioniq 5’te pil gücünün en az yüzde 15’i varsa, başka bir elektrikli araba, dizüstü bilgisayar, elektrikli scooter vb. gibi diğer şeyleri şarj edebilir.

ULTRA HIZLI ŞARJ

2022 Hyundai Ioniq 5, 800 voltluk şarj istasyonlarıyla uyumludur. Sadece 18 dakikada yüzde 10’luk bir şarjdan yüzde 80’e kadar çıkabilir. Bununla birlikte, yüzde 10 ila 80’lik şarj süresinin hala hızlı bir 25 dakika olduğu 400 voltluk bir şarj cihazıyla da çalışır.

Standart özellikler

2022 Ioniq 5 RWD SE, standart olarak elektrikli ayarlanabilen bir ön sürücü koltuğuna sahiptir. Bu çift 12.3 inç ekranlar, 19 inç jantlar ve Apple CarPlay/Android Auto (kablosuz) akıllı telefon entegrasyonu gibi standarttır.

Hyundai’nin en yeni Blue Link bağlantılı hizmetleri, uzaktan çalıştırma, araç durumu bildirimleri, uzaktan profil yönetimi ve diğer işlevleri getiriyor. Standart sürücü yardımı özellikleri arasında otomatik acil frenleme ile ön çarpışmadan kaçınma, arka çapraz trafik uyarısı ile kör nokta izleme, Güvenli Çıkış Yardımı ve otomatik uzun farlar yer alıyor.

IONIQ 5 Tanıtım Filmi

IONIQ 5 Görselleri

Hyundai IONIQ 5’in Broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.